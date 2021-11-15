【A股布局】券商睇好A股跨年行情 邊類股最煞食？

據內地傳媒綜合多家券商的觀點，分券商認為，跨年行情正逐漸展開，A股或有脈衝行情。其中，國泰君安指隨着年底一系列重要會議的陸續召開，支持消費投資恢復、科技創新等政策的落地方向將進一步明晰，風險評價下行將驅動跨年行情徐徐展開。同時，安信證券也認為，國內政策積極信號顯現，A股正在開啟一輪跨年行情。

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海通證券表示，本次跨年行情有望展開，背景是A股估值尚可、微觀資金充裕，驅動力來自寬信用政策落地、企業股本回報率（ROE）將繼續向上。配置上，建議投資者關注低估值的金融地產，高景氣的硬科技，如新能源、半導體等。

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國泰君安建議，符合共同富裕、綠色發展的產業方向仍是中期布局重點。結構上，維持「站在風格切換的起點」與「低估值收獲季」的判斷，當前逢低布局低估值板塊為最優，一是逐步邁出預期底部，推薦業績有支撐且負面預期淡化的消費；二是券商和銀行，券商在財富管理驅動下二次成長、行情持續性將超預期，銀行第三季盈利繼續向上，資產質量持續好轉；三是高景氣方向仍具稀缺性的新能源。

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安信證券看好地產鏈、通信、醫藥、食品飲料等板塊估值修復的機會；繼續持有以寧德時代（深：300750）為首的「寧組合」，包括光伏、新能源車、半導體、軍工等高景氣長賽道。

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記者：林衛