【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日

歐洲新冠肺炎疫情持續，歐洲多地新增確診人數有所提升。奧地利宣布，禁止數百萬尚未完成疫苗接種人士外出，措施於當地時間周一（15日）起生效。奧地利總理沙倫貝格強調，必須提高新冠疫苗接種率加強防疫。

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奧地利周日新增逾1.15萬宗確診，當地7日平均每日新增感染率為775.5，即平均每10萬人中就有775.5人確診，較鄰近的德國289人高。沙倫貝格（Alexander Schallenberg）周日（14日）與奧地利9個省長視像會議後宣布，擴大禁足未完成疫苗接種者實施範圍至全國。財經網站Quartz報道，新措施料影響當地逾2成人口，即約200萬人。

奧地利衛生部長米克施泰因（Wolfgang Mückstein）表示，12歲或以下人士及近期新冠康復者無需遵守禁令，未接種疫苗人士只能因上班或購買必須品等有限原因外出。米克施泰因指，禁令將於當地時間周一起生效，暫定維持10日。

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奧地利部分官員質疑，是次部分「封城」措施能否順利執行。沙倫貝格和內政部長內哈默（Karl Nehammer）表示，警方將對情況進行徹查。

奧地利現時約65%人口完成疫苗接種，為西歐地區最低比例國家之一。 沙倫貝格形容，當地接種率之低是可恥性，他強調必須提高接種率。

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責任編輯：李俊儀