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【房住不炒】房地產開發投資增速放緩至7.2% 景氣指數連跌8個月

股樓投資 12:32 2021/11/15

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國家統計局周一（15日）公布，首10個月全國房地產開發投資按年增長7.2%，增速低於首9個月的8.8%，續創年內最低水平，兩年平均增長6.8%；期內，房屋新開工面積按年下降7.7%，較首9個月降幅進一步擴大。

【中海油883】三桶油A股團聚指日可待 中海油回A申請獲受理，請按【見下頁

另一方面，首10個月商品房銷售面積按年增長7.3%，商品房銷售額增長11.8%，兩年平均分別增長3.6%和8.8%。相比之下，首9個月則分別按年上升11.3%和16.6%。

【內房危機】 官媒強調房地產調控「 三穩目標」沒變也不會變，請按【見下頁

值得注意是，首10個月房地產開發企業到位資金16.66萬億元（人民幣，下同），按年增長8.8%。其中，國內貸款2.01萬億元，下降10%；利用外資72億元，下降35.4%；自籌資金5.26萬億元，增長5.1%；定金及預收款6.2萬億元，增長21%；個人按揭貸款2.67億元，增長9.7%。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽，請按【見下頁

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國內樓市遇冷，不論投資、開工及資金鏈均有不同程度的下滑，拖累行業景氣度持續回軟，10月房地產開發景氣指數為100.62，經已連跌8個月，9月指數為100.74，而今年2月最高位為101.44。

【同場加映】iM會客室：港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

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記者：林衛

地產 經濟 國家統計局

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