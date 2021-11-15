【房住不炒】房地產開發投資增速放緩至7.2% 景氣指數連跌8個月

國家統計局周一（15日）公布，首10個月全國房地產開發投資按年增長7.2%，增速低於首9個月的8.8%，續創年內最低水平，兩年平均增長6.8%；期內，房屋新開工面積按年下降7.7%，較首9個月降幅進一步擴大。

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另一方面，首10個月商品房銷售面積按年增長7.3%，商品房銷售額增長11.8%，兩年平均分別增長3.6%和8.8%。相比之下，首9個月則分別按年上升11.3%和16.6%。

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值得注意是，首10個月房地產開發企業到位資金16.66萬億元（人民幣，下同），按年增長8.8%。其中，國內貸款2.01萬億元，下降10%；利用外資72億元，下降35.4%；自籌資金5.26萬億元，增長5.1%；定金及預收款6.2萬億元，增長21%；個人按揭貸款2.67億元，增長9.7%。

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國內樓市遇冷，不論投資、開工及資金鏈均有不同程度的下滑，拖累行業景氣度持續回軟，10月房地產開發景氣指數為100.62，經已連跌8個月，9月指數為100.74，而今年2月最高位為101.44。

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記者：林衛