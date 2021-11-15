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【中海油883】三桶油A股團聚指日可待 中海油回A申請獲受理

股樓投資 12:20 2021/11/15

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中海油（00883）的回A之旅獲進展。公司公告日前透露，中證監已受理提交的A股發行申請，意味「三桶油」在A股團聚指日可待。根據公告，中海油擬公開發行不超過26億股A股，募集資金不超過350億元（人民幣，下同），資金擬用於包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2氣田等在內的國內外多個油、氣田開發項目。

【芯片荒】 據報白宮因安全擔憂 Intel原訂成都擴產晶片計劃遭否決，請按【見下頁

公司首三季實現營業收入1,636.64億元，按年增長56.3%。第三季平均實現油價為每桶70.38美元，按年上升63.6%，與國際油價走勢基本一致；平均實現天然氣價為每千立方英尺7.08美元，按年上升21%。得益於國際油氣價格繼續走高和公司油氣銷量上升，公司實現未經審計的油氣銷售收入約580.3億元，按年大幅上升63.3%。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選，請按【見下頁

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中海油表示，此次回A將使中海油在維持其國際發展戰略的同時，能通過股權融資進入A股市場並完善資本架構，有助於提升公司企業形像、更好地滿足公司資本支出的需求、拓寬融資渠道、改善公司的資本結構。

【同場加映】iM會客室：港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

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記者：林衛

集資 中國海洋石油（00883） IPO 中國證監會 港股

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