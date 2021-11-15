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【超時工作】中國速食時裝Shein生意急增　報告：工廠每周工時長達75小時

商業 12:00 2021/11/15

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Shein供應工廠當中，有些員工額外獲得一件衣服，以作為長時間工作的獎勵。（Shein Facebook圖片）

近年快速崛起、下載量超越亞馬遜的中國速食時裝品牌Shein，其供應工廠被指員工超時工作，每周工作時數高達75小時。

【疫市營商】衞浴設備疫下受捧　智能、免觸式產品銷量大增（多圖）

女裝購物平台Shein今年在56個國家，佔據iOS購物類別應用程式的下載量榜首，成績超越一眾歐美的速食時裝品牌。不過，日前瑞士的非政府組織Public Eye發表報告，指出極高的流轉量令員工出現很大的工作壓力。

每月只得一天休息

Public Eye的研究人員到訪為Shein生產的17間工廠及其母公司Zoetop位於廣州的總部，同時訪問10名工廠員工。調查發現，受訪員工每天三更工作，部分每月只得一天休息。有些員工額外獲得一件衣服，以作為長時間工作的獎勵。

雖然超時工作在中國並不罕見，但此情況確實是違反當地的勞工法例，列明員工每天只能工作8小時，每周40小時。

Shein：將展開調查

Shein回應指，已即時提出希望收到該報告內容，當閱畢報告後，將會展開調查。該企又指，品牌有嚴格的供應行為準則，以確保工作健康及安全。當發現任何違規情況，將會立刻採取行動。

Shein的規劃愈來愈大，但從未具體公布其財務數據。CB Insights估計，其生意額於2020年已高達635億人民幣。雖然Shein強調品牌有嚴格的採購準則，但有學者認為，速食時裝的產品大部分均來自外判工廠，而工廠的標準則缺乏透明度，故品牌難以掌握資訊。時裝界正逐步改變，希望解決有關問題，但只限於高價時裝，而非平價品牌。

【航空業復甦】西南航空推出員工獎勵計劃　提供額外工資及飛行里數

【美國經濟】美國又爆離職潮　9月份有高達440萬人自願辭職　成歷史新高

責任編輯：葉泳珊

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