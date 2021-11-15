【通脹高企】拜登政府否認政策造成 矛頭直指疫情

美國上周公布消費者物價指數，出現31年來年度最大幅度通脹增長，共和黨批評是由總統拜登政策造成。拜登兩大經濟政策幕僚近日分別受訪指出，政策並非高通脹主因，直指新冠肺炎疫情才是。

拜登撥1326億改善美國港口設施 紓緩供應鏈問題 【下一頁】

美國白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）周日（14日）接受全國廣播公司（NBC）時表示，美國現時確實出現高通脹，但他同時表明，大家需要理解通脹前因後果，當現任總統拜登（Joe Biden）上任時，美國正面臨全面經濟危機。

迪斯指美國國會最近通過的萬億美元基建方案，以及1.75萬億美元「重建更好未來」（Build Back Better）方案將有助降低通脹。迪斯表示，有信心重建更好未來方案本周可以在眾議院投票，並稱現時迫切需要行動。

美眾院通過1萬億美元基建方案 13共和黨人倒戈 【下一頁】

財長耶倫（Janet Yellen）在另外一個訪問中指出，新冠疫情對美國經濟及通脹造成明確影響，並認為如果要對抗通脹，必需先應對好疫情。耶倫同時指出，3月的刺激方案協助美國民眾度過疫情難關，如今民眾消費意欲及需求仍然強勁。

不過，耶倫稱商品供應及勞動力持續不足，聯邦政府正致力解決由新冠疫情引起，現時全球同時面對的供應鏈問題。耶倫預期，若疫情能持續受控，估計美國物價會在2022年下半年回復正常。

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責任編輯：吳漢培