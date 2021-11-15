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【蘋果新品？】蘋果進軍航拍界　新專利文件披露無人機技術

科技 11:11 2021/11/15

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最近蘋果已向美國專利商標局提出申請，涉及「無人機」新產品相關的兩項技術專利，相信蘋果正計畫進軍航拍機市場。

蘋果（Apple）近年除了積極推出iPhone、iPad與Mac等產品外，也不斷設法進軍其他領域，拓展業務。最近蘋果已向美國專利商標局提出申請，涉及「無人機」新產品相關的兩項技術專利，相信蘋果正計畫進軍航拍機市場。

【蘋果動向】蘋果強化健康領域戰力　相關職位空缺大增220%

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據外國科技網站Patently Apple消息指，蘋果內部正著手佈局與無人機相關的技術研發。美國專利商標局最近向外公布一份蘋果提交「無人機」新產品相關的兩項技術專利申請文件，其中一項專利是航拍在飛行過程中，可透過遙控系統指定由第二個無人機控制器取得控制權。另外，則是透過通訊網路來跟蹤與控制無人航拍機的飛行器。

Pentley Apple預計，相關計畫已執行一段時間，因為上述兩項新專利的文件，於去年五月就已向新加坡智慧財產局提出。據悉，當時蘋果為了加強對旗下新專利技術的保密措施，所以率先在美國境外申請相關專利，近日向美國專利商標局提交文件後，才令相關專利曝光。

雖然目前蘋果並未公布任何相關消息，但Pentley Apple就認為，從專利文件來看，蘋果在相關領域，已有一定的研發實力。

【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火

責任編輯：曾曉汶

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