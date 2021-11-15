【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署

恒生指數中午收報25307點，跌20點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介上海復旦 （01385） ，另亦會分析創科 （00669） 、中芯 （00981） 、越秀交通 （01052） 、友邦 （01299） 、新秀麗 （01910） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

00：43 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：43 – 創科 （00669） 整固後再升？

04：55 – 中芯 （00981） 人事變動害大

07：10 – 越秀交通 （01052） 守4.80元便好

08：49 – 友邦 （01299） 87.00元區有大阻力， 宜守84.00元位

11：18 – 新秀麗 （01910） 20.00元區有阻力

12：58 – 上海復旦 （01385） 見步兩月來高位

14：43 – 推介股表現記錄

15：23 – 過去7日解答問題記錄

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