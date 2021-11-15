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【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署

股市 12:30 2021/11/15

分享：

恒生指數中午收報25307點，跌20點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介上海復旦 （01385） ，另亦會分析創科 （00669） 、中芯 （00981） 、越秀交通 （01052） 、友邦 （01299） 、新秀麗 （01910） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

00：43 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：43 – 創科 （00669）   整固後再升？

04：55 – 中芯 （00981）   人事變動害大

07：10 – 越秀交通 （01052）   守4.80元便好

08：49 – 友邦 （01299）   87.00元區有大阻力， 宜守84.00元位

11：18 – 新秀麗 （01910）   20.00元區有阻力

12：58 – 上海復旦 （01385）   見步兩月來高位

14：43 – 推介股表現記錄

15：23 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》聶振邦（聶Sir）為你分析阿里巴巴業績前買賣策略*【按此 - 附Time code】

港股 上海復旦（01385） 中芯國際（00981） 友邦保險（01299） 新秀麗（01910） 越秀交通基建（01052） 創科實業（00669） 石鏡泉

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新秀麗1910績後曾飆升逾12%　現價可追入？

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