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【新秀麗業績】新秀麗上季虧損收窄95%　股價曾彈12%

股市 10:54 2021/11/15

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新秀麗 （01910） 第三季虧損大幅收窄，今早股價急升，最多升逾12%，高見19.38元，最新報18.8元，升8.9%，成交額1.7億元。新秀麗公布，截至9月底止第三季，錄虧損520萬美元，去年同期則蝕1.1億美元，收窄95.3%；期內，經調整EBITDA 轉正，錄7220萬美元，去年同期則蝕5070萬美元。新秀麗第三季銷售淨額按年升逾7成至約5.6億美元。

累計首三季虧損按年收窄86%至約1.5億美元，銷售淨額按年上升兩成至13.6億美元，錄經調整EBITDA 5530萬美元，去年同期則蝕1.7億美元。

新秀麗指出，期大幅削減其經營開支，以減輕銷售額下滑對溢利及現金流量的影響。集團表示，因疫情緩和，多地政府放寬社交距離措施，銷售趨勢有所改善 ，銷售淨額於第三季度加速復甦。

相關文章：【業績│零售股】新秀麗上半年蝕1.43億美元　次季經調整EBITDA扭虧為盈

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港股 疫情 新秀麗（01910）

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