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【還息不還本】金管局「還息不還本」擬明年4月到期後有序結束　讓企業先償還一半款項

Hot Talk 10:51 2021/11/15

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【還息不還本】金管局「還息不還本」擬明年4月到期後有序結束　讓企業先償還一半款項

金管局去年因應經濟困難，推出「預先批核還息不還本」計劃，但隨本港經濟復甦，金管局據報正與銀行研究退出方案。本報傳媒報道，金管局初步構思是希望在計劃明年4月到期時，以有序方式退場，考慮讓企業先償還少於整體貸款額一半的款項，並在一段合理時間內分期攤還，餘下部分則繼續「還息不還本」處理，以免對逐漸復元的企業帶來太大影響。

金管局指還息不還本採用企業縮至3100個，詳見【下一頁】

現時實際還款佔比及攤還時間等細節尚未有最終定案，至於仍然受疫情所困的企業，則會另行處理。至於退出方案的具體做法，有待金管局諮詢銀行與商界後，才會作最後決定，但據悉各方希望在今年底前能敲定方案。

金管局已多次召開會議研究「還息不還本」退出方案

報道引述消息稱，金管局與「協調機制」已多次召開會議研究「還息不還本」計劃的退出方案，基本上已同意，若環境無太大逆轉，該計劃明年4月到期後應該結束，並循序退場，不宜一刀切要求企業即時償還所有到期欠款。

現時初步考慮的做法，是退出時讓企業先償還少於整體貸款額一半的款項，並在一段合理時間內分期攤還，假設企業欠款100萬元，初期或只需償還總額的30%，即30萬元，同時在合理時間內，例如半年或一年內分期攤還，減低對企業的影響。

報道引述金管局發言人指，該局與「銀行業中小企貸款協調機制」在9月宣布再次延長「還息不還本」6個月時，曾透露參與計劃的企業數目，已由初期佔合資格企業總數的16%，大幅下降至目前的3%。

相關文章：【還息不還本】金管局再延長「還息不還本」6個月　若貸款展期逾540日　銀行「彈性安排」

 

經濟 銀行 香港金融管理局

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