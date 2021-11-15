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【新冠疫苗】以色列批准5至11歲接種 逾3成家長拒絕

環球社會熱點 10:45 2021/11/15

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新冠肺炎疫苗接種對象持續擴張，不少國家開始為兒童接種。以色列周日宣布，批准5至11歲兒童接種疫苗，預計數日內公布接種計劃。不過，當地最新民調顯示，願意讓子女接種疫苗的家長不足3成。

以色列更新綠色通行證 硬推民眾打加強劑 【下一頁】

【輝瑞疫苗】兩外國研究：接種兩個月後 免疫保護漸降 【下一頁】

以色列衛生部周日（14日）宣布，鑑於多數疫苗委員會專家一致認同5至11歲兒童接種利大於弊，批准相關年輕層兒童接種。衛生部總幹事阿什（Nachman Ash）表示，需要等待兒童輝瑞疫苗運抵後，才會開始接種計劃。

然而，當地上周的一項民調顯示，只有27%家長願意安排子女接種疫苗，33%家長拒絕子女接種，高達40%仍未決定。以色列人口940萬，當中約120萬為5至11歲兒童。

以色列媒體報道，衛生部疫苗委員會在周三（17日）舉行會議，商討5至11歲兒童兩劑疫苗接種時間差距。當地衛生部建議，兩劑接種間距應為3周。

以色列政府改變防疫政策，採取與病毒共存後，即使爆發第4波疫情，當地學校及大多數經濟活動維持正常。政府計劃透過第3劑﹑強制口罩令及「綠色通行證」系統，能夠有效阻止疫情。

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責任編輯：吳漢培

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