【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 （多圖）

MIRROR熱潮持續，csl.今（15日）更宣布推出csl. 5G x MIRROR企劃，設有共13款「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，讓鏡粉選擇專屬的MIRROR 12子團體頭像或單獨頭像SIM卡，另包括指定的限量珍藏品如MIRROR 5G珍藏卡、海報、MIRROR AR月曆。

該「csl. 5G x MIRROR」服務計劃分別設有298元（12GB+18GB額外本地流動數據）或398元（80GB+30額外本地流動數據）的月費計劃，還包括Viu升級會員服務。

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透過csl. App進入csl 5G x MIRROR Zone，除可掃描MIRROR珍藏卡上的QR code，將電子版本收藏於 App內，亦可下載一系列獨家MIRROR成員親自錄製的手機鈴聲，手機桌布及WhatsApp貼圖。而全套36款珍藏卡，首階段先推出18款，當中6款更設有獨立AR效果（見圖）。

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同時，csl.將於今日起至11月25日（早上10時至晚上10時），於海港城海運大廈展覽大堂舉辦5G x MIRROR pop-up gallery，展出各MIRROR成員的巨型海報及一系列限量珍藏品。

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記者：張寶燕