  • 24°C
香港時間 : 20211115日 (一) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 （多圖）

科技 13:10 2021/11/15

分享：

MIRROR熱潮持續，csl.今（15日）更宣布推出csl. 5G x MIRROR企劃，設有共13款「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，讓鏡粉選擇專屬的MIRROR 12子團體頭像或單獨頭像SIM卡，另包括指定的限量珍藏品如MIRROR 5G珍藏卡、海報、MIRROR AR月曆。

該「csl. 5G x MIRROR」服務計劃分別設有298元（12GB+18GB額外本地流動數據）或398元（80GB+30額外本地流動數據）的月費計劃，還包括Viu升級會員服務。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

透過csl. App進入csl 5G x MIRROR Zone，除可掃描MIRROR珍藏卡上的QR code，將電子版本收藏於 App內，亦可下載一系列獨家MIRROR成員親自錄製的手機鈴聲，手機桌布及WhatsApp貼圖。而全套36款珍藏卡，首階段先推出18款，當中6款更設有獨立AR效果（見圖）。

    點擊圖片放大

 【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍

【科技共融】三星推「線上視像手語服務」　助有需要人士與客服聯絡

同時，csl.將於今日起至11月25日（早上10時至晚上10時），於海港城海運大廈展覽大堂舉辦5G x MIRROR pop-up gallery，展出各MIRROR成員的巨型海報及一系列限量珍藏品。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【一樣都是布】跟隨蘋果步伐？　Samsung推出自家擦拭布

記者：張寶燕

相關文章

【Disney+懶人包】Disney+香港訂閱優惠、煲劇重點功能　額外收錄區尋「彩蛋」
2021/11/14
【Disney+懶人包】Disney+香港訂閱優惠、煲劇重點功能　額外收錄區尋「彩蛋」
【機迷熱話】Gucci特別版Xbox Series X組合套裝　定價7.2萬有咩賣點？
2021/11/13
【機迷熱話】Gucci特別版Xbox Series X組合套裝　定價7.2萬有咩賣點？
【Instagram】對抗TikTok　Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能
2021/11/13
【Instagram】對抗TikTok　Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能
【疫市營商】看準「全渠道銷售」商機　港企研雲端方案解市場痛點
2021/11/13
【疫市營商】看準「全渠道銷售」商機　港企研雲端方案解市場痛點

你可能感興趣

【Disney+懶人包】Disney+香港訂閱優惠、煲劇重點功能　額外收錄區尋「彩蛋」
12:00 2021/11/14
【Disney+懶人包】Disney+香港訂閱優惠、煲劇重點功能　額外收錄區尋「彩蛋」
【機迷熱話】Gucci特別版Xbox Series X組合套裝　定價7.2萬有咩賣點？
18:00 2021/11/13
【機迷熱話】Gucci特別版Xbox Series X組合套裝　定價7.2萬有咩賣點？
【Instagram】對抗TikTok　Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能
11:15 2021/11/13
【Instagram】對抗TikTok　Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能
科技產品 網絡通訊 5G Mirror csl Samsung

上一篇文章

【網絡安全】FBI證實外部系統遭黑客入侵　寄出逾10萬封假郵件

下一篇文章

【機迷熱話】任天堂手機遊戲營收排行榜　《動物森友會》僅排第二？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
【科創兵團】街機融合「3R」 革新體驗拓市場　望設計遊戲優化聯網互動
【科創兵團】街機融合「3R」 革新體驗拓市場　望設計遊戲優化聯網互動
【EMOJI滑鼠】Logitech「POP MOUSE」無線藍牙滑鼠登港　自訂EMOJI表情鍵
【EMOJI滑鼠】Logitech「POP MOUSE」無線藍牙滑鼠登港　自訂EMOJI表情鍵
【蘋果新品？】蘋果進軍航拍界　新專利文件披露無人機技術
【蘋果新品？】蘋果進軍航拍界　新專利文件披露無人機技術
【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款