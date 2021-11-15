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【港股市況】恒生指數半日跌20點　內房股挫融創跌9%、思摩爾再升近7%（不斷更新）

股市 12:46 2021/11/15

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五反彈，道指升179點，港股半日高開回軟，恒生指數開報25437點，升110點，其後走勢向下，曾轉跌近百點，恒生指數半日跌20點，報25307點，成交716.7億元。恒生科技指數升0.5%，報6600點。內房股下挫，融創 （01918） 跌逾9%；思摩爾 （06969） 逆市再升近7%；保利協鑫 （03800） 升8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）

即市走勢︰

【12：45】中建富通 （00138） 午後停牌，以待刊發一份載有內幕消息的公佈。中建富通停牌前報0.186元，跌2.1%，僅涉4宗成交或2000元。

【12：30】恒指黑期最新跌約24點，報25281點。

【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署

【12：06】【新股IPO】內地辣味零食商衞龍通過上市聆訊　第二次闖關

【12：00】恒生指數半日跌20點，報25307點，成交716.7億元。恒生科技指數升0.5%，報6600點。內房股下挫，融創 （01918） 跌逾9%；思摩爾 （06969） 逆市再升近7%；保利協鑫 （03800） 升8%。

【11：37】恒指中午收市前跌約50點，報25277點；科指升0.4%，報6591點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.3%；深證跌0.6%；創業板指跌1%。

【11：26】瑞聲 （02018） 逆市升逾3%，高見34.05元；舜宇 （02382） 升0.2%，高見228.8元。

【11：15】大市最新跌約80點，報25247點；科指曾轉跌，最新升0.1%，報6575點。

【11：08】【新股IPO】內地謠傳王健林病逝　疑與萬達商管上市有關

【11：04】復銳醫療 （01696） 升13%，高見14.18元。港交所權益資料顯示，復銳醫療獲執行董事、首席執行官Lior Moshe Dayan於10月6日在場內以每股平均價11.045港元增持2.5萬股，涉資約27.61萬元。

【11：02】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾3%，低見290元。

【10：55】【新秀麗業績】新秀麗上季虧損收窄95%　股價曾彈12%

【10：50】中國核能科技 （00611） 升近15%，破頂高見1.15元。集團公布，以每股0.882元發行約5.39億股新股予深圳上市上市的南山控股，成為單一最大股東，有關交易需待股東批准。

【10：41】融創 （01918） 跌幅擴大至近一成，低見15.32元。內房股受累下跌，中海外 （00688） 跌逾3%；潤地 （01109） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾4%。

【內房危機】內地10月70大中城市房價按年升3.4%　錄近6年來最小升幅

【10：32】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至逾6%，高見3.16元，成交4.4億元。

【10：30】車股向下，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌逾1%；廣汽 （02238） 、長汽 （02333） 跌逾2%。

【10：26】電力股下挫，中國電力 （02380） 跌逾6%；潤電 （00836） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【10：19】恒指好淡爭持，最新轉升約15點，報25343點。科指升0.6%，報6603點。

【10：15】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見109元。

【10：13】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 升0.7%。

【10：02】中國10月規模以上工業增加值同按年長3.5%，預期3%，前值3.1%。1-10月規模以上工業增加值按年增長10.9%，預期10.8%，1-9月為11.8%。

10月社會消費品零售總額按年增長4.9%，預期3.7%，前值4.4%。

中國1-10月城鎮固定資產投資按年增長6.1%，預期6.2%，1-9月為7.3%。

【09：58】電子煙概念股再上，思摩爾 （06969） 升逾2%，高見41.65元。此前有內地傳媒引述消息指，內地舉行電子煙國家標準會議，內容涉及確立電子煙成份「白名單」，令外界憧憬電子煙可在穩定監管環境經營。

【09：53】譚仔 （02217） 升幅擴大至逾4%，破頂高見3.81元。

【09：50】港股最新轉跌約10點，報25318點；科指升0.4%，報6590點。

【09：47】保利協鑫 （03800） 升4%，高見3.12元。

【09：46】大市早段升勢回順，恒指升幅收窄至約30點，報25359點；科指升0.5%，報6596點。

【09：43】恒大系個別發展，中國恒大 （03333） 逆市跌近4%，低見2.67元；恒大汽車 （00708） 升0.8%；恒大物業 （06666） 升0.2%；恒騰 （00136） 反彈半成。

【09：43】敏華 （01999） 股價再升逾8%，高見13.88元。

【09：39】新秀麗 （01910） 升逾11%，破頂高見19.28元。新秀麗第三季虧損520萬美元，較去年同期虧損約1.1億美元有所收窄。     

【09：32】譚仔 （02217） 中期經調整溢利為1.47億元，按年上升107.8%，股價績後升逾1%，高見3.6元。

【譚仔業績】譚仔國際中期收入大漲43%　港人均消費升至59.5元

【09：30】康希諾生物 （06185） 升半成，高見170元。康希諾公布一款名為克威莎的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）的異源初免—加強的序貫免疫程序，獲阿根廷衛生部在其官網推薦。

【疫苗股】康希諾的重組新冠病毒疫苗　獲阿根廷衛生部推薦

【09：21】恒生指數開報25437點，升110點。恒生科技指數升0.6%，報6603點。融創 （01918） 跌逾7%，融創服務 （01516） 跌一成。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營、兩股挫7%及一成

【09：13】期指開報25382點，升72點或0.3%。

【08：53】北交所今日開市。截至11月12日，累計有超過210萬名投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超過400萬戶。

【北京交易所】北交所周一開市 81家公司成首批上市

【08：51】恒指黑期升約105點，報25411點；道指期貨升36點，報36136點。

【08：30】【中海油回A】中海油發行A股申請獲中證監受理

【07：45】【教育股風暴】新東方計劃年底前不再提供K-9學科類培訓服務

【07：45】港股ADR收報25374點，升47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.18元，較港收市價低0.12元或近0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報486.72元，較港收市價高1.52元或0.3%。

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【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

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【開市9點半】高盛：重新看好離岸中資股　「未來一年值得承擔的風險」

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數

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