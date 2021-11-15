【港股市況】恒生指數升約110點　融創跌逾7%、融創服務挫一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五反彈，道指升179點，港股今早高開百點，恒生指數開報25437點，升110點。恒生科技指數升0.6%，報6603點。融創 （01918） 跌逾7%，融創服務 （01516） 跌一成。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

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即市走勢︰

【09：43】敏華 （01999） 股價再升逾8%，高見13.88元。

【09：39】新秀麗 （01910） 升逾11%，破頂高見19.28元。新秀麗第三季虧損520萬美元，較去年同期虧損約1.1億美元有所收窄。

【09：32】譚仔 （02217） 中期經調整溢利為1.47億元，按年上升107.8%，股價績後升逾1%，高見3.6元。

【譚仔業績】譚仔國際中期收入大漲43% 港人均消費升至59.5元

【09：30】康希諾生物 （06185） 升半成，高見170元。康希諾公布一款名為克威莎的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）的異源初免—加強的序貫免疫程序，獲阿根廷衛生部在其官網推薦。

【疫苗股】康希諾的重組新冠病毒疫苗 獲阿根廷衛生部推薦

【09：21】恒生指數開報25437點，升110點。恒生科技指數升0.6%，報6603點。融創 （01918） 跌逾7%，融創服務 （01516） 跌一成。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元 孫宏斌出資35億無息借款支持經營、兩股挫7%及一成

【09：13】期指開報25382點，升72點或0.3%。

【08：53】北交所今日開市。截至11月12日，累計有超過210萬名投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超過400萬戶。

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【08：51】恒指黑期升約105點，報25411點；道指期貨升36點，報36136點。

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【07：45】港股ADR收報25374點，升47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.18元，較港收市價低0.12元或近0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報486.72元，較港收市價高1.52元或0.3%。

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【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

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責任編輯︰梁浩碩