【港股北水+夜期】夜期升71點　北水走資逾15億元　吸融創逾4億（不斷更新）

北水全日走資逾15億元，延續上周走資頹勢，沽出騰訊 （00700） 、舜宇光學 （02382） 及比亞迪 （01211） 分別9.1億、3.8億及2.5億元；趁配股低吸融創中國 （01918） 4.5億元。融創中國全日跌11.5%，收報15.08元，失守配股價15.18元。夜期升71點

北水走勢

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港股反覆向好，恒生指數開報25437點，升110點，其後走勢向下，曾轉跌近百點，午後回升，恒生指數收報25390點，升62點，成交1186億元。恒生科技指數升0.5%，報6601點。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；融創 （01918） 跌逾11%；融創服務 （01516） 挫逾16%。

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焦點新聞︰

【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度 看好A股多於港股（附恒指目標）

【大行看法】大摩：中國政策出現轉捩點 明年經濟增長加快至5.5%

即市走勢︰

【21：28】夜期升71點

【16：10】恒生指數收報25390點，升62點，成交1186億元。恒生科技指數升0.5%，報6601點。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；融創 （01918） 跌逾11%；創融服務 （01516） 挫逾16%。

【16：00】恒生指數U盤前升31點，報25359點。

【15：41】富力地產 （02777） 尾市跌一成，破底低見4.03元。

【15：27】譚仔 （02217） 尾市跌幅擴大至6%，低見3.25元，今早曾高見3.81元創上市後新高。

【15：15】港股尾市維持窄幅上落格局，恒指跌約10點，報25317點；科指升0.3%，報6584點。

【15：01】A股下跌，上證跌近0.2%；深證跌近0.5%；創業板指跌0.8%。

【14：55】雷蛇「雙 11」銷售強勁 電競椅銷量按年爆升20倍

【14：54】瑞麗醫美 （02135） 升逾36%，高見0.41元，成交1522萬元。

【14：43】融創 （01918） 午後跌穿今早低位，最新跌逾11%，報15.1元日內低位。

【14：32】融創服務 （01516） 跌幅擴大至15%，低見14元，成交29.7億元。

【14：22】友邦 （01299） 撐市，友邦股價升逾2%，高見85.55元。

【14：17】港股反覆靠穩，最新升約7點，報25335點；科指升0.5%，報6597點。

【13：41】興科蓉醫藥 （06833） 升逾14%，破頂高見1.64元，成交2011萬元。

【13：31】創科 （00669） 午後升幅擴大至逾3%，高見169.7元。

【13：26】譚仔 （02217） 績後曾高見3.81元創上市後新高，惟最新股價轉跌逾1%，低見3.5元。

【13：21】百濟神州 （06160） 升逾2%，百濟神州公布，澤布替尼已獲得沙特食品藥品監督管理局（SFDA）批准，用於治療既往接受過至少一種治療的套細胞淋巴瘤（MCL）成人患者。

【生物科技股】百濟神州治癌藥品獲沙特批准 股價早段曾升逾3%

【13：19】思摩爾 （06969） 午後曾升近9%，高見43.05元。

【13：12】騰訊 （00700） 升近2%；阿里巴巴 （09988） 跌1%；美團 （03690） 跌0.6%。

【13：10】加達 （01620） 升46%，高見0.245元，成交359萬元，暫為升幅最大個股。

【13：01】【收購】中國食品斥1.7億人幣 增持中糧可口可樂河北及內蒙古股權

【13：00】港股午後初段跌約15點，報25312點；科指升0.5%，報6595點。

【12：45】中建富通 （00138） 午後停牌，以待刊發一份載有內幕消息的公佈。中建富通停牌前報0.186元，跌2.1%，僅涉4宗成交或2000元。

【12：30】恒指黑期最新跌約24點，報25281點。

【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署

【12：06】【新股IPO】內地辣味零食商衞龍通過上市聆訊 第二次闖關

【12：00】恒生指數半日跌20點，報25307點，成交716.7億元。恒生科技指數升0.5%，報6600點。內房股下挫，融創 （01918） 跌逾9%；思摩爾 （06969） 逆市再升近7%；保利協鑫 （03800） 升8%。

【11：37】恒指中午收市前跌約50點，報25277點；科指升0.4%，報6591點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.3%；深證跌0.6%；創業板指跌1%。

【11：26】瑞聲 （02018） 逆市升逾3%，高見34.05元；舜宇 （02382） 升0.2%，高見228.8元。

【11：15】大市最新跌約80點，報25247點；科指曾轉跌，最新升0.1%，報6575點。

【11：08】【新股IPO】內地謠傳王健林病逝 疑與萬達商管上市有關

【11：04】復銳醫療 （01696） 升13%，高見14.18元。港交所權益資料顯示，復銳醫療獲執行董事、首席執行官Lior Moshe Dayan於10月6日在場內以每股平均價11.045港元增持2.5萬股，涉資約27.61萬元。

【11：02】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾3%，低見290元。

【10：55】【新秀麗業績】新秀麗上季虧損收窄95% 股價曾彈12%

【10：50】中國核能科技 （00611） 升近15%，破頂高見1.15元。集團公布，以每股0.882元發行約5.39億股新股予深圳上市上市的南山控股，成為單一最大股東，有關交易需待股東批准。

【10：41】融創 （01918） 跌幅擴大至近一成，低見15.32元。內房股受累下跌，中海外 （00688） 跌逾3%；潤地 （01109） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾4%。

【內房危機】內地10月70大中城市房價按年升3.4% 錄近6年來最小升幅

【10：32】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至逾6%，高見3.16元，成交4.4億元。

【10：30】車股向下，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌逾1%；廣汽 （02238） 、長汽 （02333） 跌逾2%。

【10：26】電力股下挫，中國電力 （02380） 跌逾6%；潤電 （00836） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【10：19】恒指好淡爭持，最新轉升約15點，報25343點。科指升0.6%，報6603點。

【10：15】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見109元。

【10：13】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 升0.7%。

【10：02】中國10月規模以上工業增加值同按年長3.5%，預期3%，前值3.1%。1-10月規模以上工業增加值按年增長10.9%，預期10.8%，1-9月為11.8%。

10月社會消費品零售總額按年增長4.9%，預期3.7%，前值4.4%。

中國1-10月城鎮固定資產投資按年增長6.1%，預期6.2%，1-9月為7.3%。

【09：58】電子煙概念股再上，思摩爾 （06969） 升逾2%，高見41.65元。此前有內地傳媒引述消息指，內地舉行電子煙國家標準會議，內容涉及確立電子煙成份「白名單」，令外界憧憬電子煙可在穩定監管環境經營。

【09：53】譚仔 （02217） 升幅擴大至逾4%，破頂高見3.81元。

【09：50】港股最新轉跌約10點，報25318點；科指升0.4%，報6590點。

【09：47】保利協鑫 （03800） 升4%，高見3.12元。

【09：46】大市早段升勢回順，恒指升幅收窄至約30點，報25359點；科指升0.5%，報6596點。

【09：43】恒大系個別發展，中國恒大 （03333） 逆市跌近4%，低見2.67元；恒大汽車 （00708） 升0.8%；恒大物業 （06666） 升0.2%；恒騰 （00136） 反彈半成。

【09：43】敏華 （01999） 股價再升逾8%，高見13.88元。

【09：39】新秀麗 （01910） 升逾11%，破頂高見19.28元。新秀麗第三季虧損520萬美元，較去年同期虧損約1.1億美元有所收窄。

【09：32】譚仔 （02217） 中期經調整溢利為1.47億元，按年上升107.8%，股價績後升逾1%，高見3.6元。

【譚仔業績】譚仔國際中期收入大漲43% 港人均消費升至59.5元

【09：30】康希諾生物 （06185） 升半成，高見170元。康希諾公布一款名為克威莎的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）的異源初免—加強的序貫免疫程序，獲阿根廷衛生部在其官網推薦。

【疫苗股】康希諾的重組新冠病毒疫苗 獲阿根廷衛生部推薦

【09：21】恒生指數開報25437點，升110點。恒生科技指數升0.6%，報6603點。融創 （01918） 跌逾7%，融創服務 （01516） 跌一成。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元 孫宏斌出資35億無息借款支持經營、兩股挫7%及一成

【09：13】期指開報25382點，升72點或0.3%。

【08：53】北交所今日開市。截至11月12日，累計有超過210萬名投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超過400萬戶。

【北京交易所】北交所周一開市 81家公司成首批上市

【08：51】恒指黑期升約105點，報25411點；道指期貨升36點，報36136點。

【08：30】【中海油回A】中海油發行A股申請獲中證監受理

【07：45】【教育股風暴】新東方計劃年底前不再提供K-9學科類培訓服務

【07：45】港股ADR收報25374點，升47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.18元，較港收市價低0.12元或近0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報486.72元，較港收市價高1.52元或0.3%。

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【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

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【開市9點半】高盛：重新看好離岸中資股 「未來一年值得承擔的風險」

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責任編輯︰梁浩碩