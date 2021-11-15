【ET財經早點1分鐘】港股本周聚焦阿里等科技股業績 北交所開市81隻股份啟航

港股本周聚焦科技股業績期，阿里巴巴 （09988） 周四收市後公布第三季業績，高盛預期經調整利潤按年跌27%，目標價維持245元。

另外，京東、網易、金山軟件、百度、嗶哩嗶哩都係本周公布業績

網信辦發意見稿 明確申報網絡安全審查

新股市場方面，國家網信辦發布意見稿，落實《網絡安全法》、《數據安全法》以及《個人信息保護法》等。

關於數據安全管理的規定，明確指出赴港上市影響或可能影響國家安全的數據處理者，都應按照規定申報網絡安全審查。

另外，大型互聯網平台運營者在境外設立總部或者運營中心、研發中心，應當向國家網信部門和主管部門報告，

官媒：房地產調控「三穩目標」不會變

證券日報近日發表評論文章指，儘管現時有關房地產的政策已經偏暖，但房地產調控的「三穩目標」，即穩地價、穩房價、穩預期，不會變。

房企獲准在銀行間市場註冊發行債務融資工具，不能理解為房地產調控基調鬆動。

北交所開市 81隻股份啟航

北交所今日首日開市，81家公司掛牌，包括10隻新股。

據統計，81家公司2020年市盈率中位數低於30倍，市淨率為3倍，行業主要集中在軟件、醫藥製造、專用設備制造等強科技屬性領域，六成公司去年研發費用均按年增長。