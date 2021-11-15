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【內房危機】柏瑞投資：內地不會將板塊「消滅」　部分內房債吸引

股市 07:00 2021/11/15

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恒大 （03333） 、花樣年 （01777） 、佳兆業 （01638） 等內房股接連出事。柏瑞投資（PineBridge Investments）亞洲固定收益部主管Arthur Lau認為，內房連同建材、水泥板塊，貢獻中國經濟達三成，相信內地政府不會將整個板塊「消滅」，目前，融資渠道過緊，買樓活動、按揭貸款不順暢，個別企業的確有流動性風險，但並不代表全部大陸開發商出現問題。

Arthur Lau指：「如果投資人能夠不介意極波動的市場，部分（內房）債券相當吸引，尤其是2022年、2023年到期債券，潛在回報相當可觀」。

他說，尤其投資評級較高的如國企開發商，資金渠道依然暢通，近日有內房企業於國內債券市場發出的3年期債券，息率只有4厘多。

美國通脹高企，10月CPI創逾30年新高。Arthur Lau指，在通脹環境下，可買入通脹掛勾債券，抵銷通脹風險。另外亦看好企業債券，因國債對聯儲局收緊政策的敏感度較高。

相關文章：【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營

編輯：區嘉俊

經濟 恒大

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