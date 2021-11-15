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【新股IPO】微醫：慢病管理是互聯網醫療出路　料兩年內慢病業務有爆發式增長

新股IPO 10:00 2021/11/15

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微醫：慢病管理是互聯網醫療出路　料兩年內慢病業務有爆發式增長

騰訊 （00700） 有份投資的微醫（WeDoctor）管理團隊表示，慢性病及常見病管理是互聯網醫療未來的方向和出路，也是數字平台發揮其整合型服務優勢的地方。微醫在慢病管理這方面已進行多年的累積，包括應用場景、產品合作開發等，預計在兩年內公司的慢病管理業務能有爆發增長。

微醫據報短期內難完成上市，上市申請月初已失效【下一頁】

微醫管理團隊在接受本報訪問時指，近年互聯網醫療在慢性病治療的滲透率有很大提升，再加上新冠疫情推動互聯網醫療的普及，目前的慢病醫療服務滲透率大概已達15%至20%，即中國有近兩成左右的慢性病患者正在使用互聯網醫療服務。而微醫目前正在服務的慢性病患者數目已經超過20萬。

如何解讀《互聯網診療監管細則》？

早前衛健委發布《互聯網診療監管細則（征求意見稿）》，為互聯網醫療服務的範圍畫下界線。微醫表示，早前行業內不少公司側重銷售藥品、器械或「輕問診」等擦邊球的做法，在新的監管文件下都將得到有效規範，而文件亦推動相關企業提供嚴肅、高質量的醫療服務，質量須與線下醫療機構提供的服務看齊。

管理團隊又指，未來互聯網醫療服務，包括微醫，關注的病患人群將以慢病和常見病為主。公司亦會針對如糖尿病等個別病種進行深入開發，提供包括醫療服務、醫療保險、商業保險、健康管理的一站式平台服務。而微醫一直在這些方面進行積累，宏觀來看，估計有關服務的表現可能在這兩年出現爆發。

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記者：梁安琪

港股 騰訊控股（00700） IPO 騰訊 服務 疫情 醫療機構

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