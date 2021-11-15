【開市9點半】高盛：重新看好離岸中資股　「未來一年值得承擔的風險」

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看淡港股的投資者愈來愈多，高盛發表2022年展望報告，將離岸中國股票重新上調至「增持」，形容「別人恐懼我貪婪」，重新看好中國股票，是未來一年經過計算和值得承擔的風險，並看好多個板塊。

*今早9時《ET開市直擊》聶振邦（聶Sir）為你分析市場形勢，做好開市準備，歡迎留言*【按此】

周一港股異動留意融創 （01918） 系配股，譚仔國際 （02217） 賣米線賣出漂亮業績，阿里巴巴 （09988） 業績前異動。

新聞重點

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上周五港股ADR及美股收市情況：

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