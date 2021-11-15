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【開市9點半】高盛：重新看好離岸中資股　「未來一年值得承擔的風險」

股市 06:45 2021/11/15

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看淡港股的投資者愈來愈多，高盛發表2022年展望報告，將離岸中國股票重新上調至「增持」，形容「別人恐懼我貪婪」，重新看好中國股票，是未來一年經過計算和值得承擔的風險，並看好多個板塊。

*今早9時《ET開市直擊》聶振邦（聶Sir）為你分析市場形勢，做好開市準備，歡迎留言*【按此】

周一港股異動留意融創 （01918） 系配股，譚仔國際 （02217） 賣米線賣出漂亮業績，阿里巴巴 （09988） 業績前異動。

新聞重點

1.【2022展望】高盛：4大基礎料估值回升　重新看好離岸中資股

2.【一周前贍】美10月零售銷售料按月升勢加快　本周迎Nvidia、阿里巴巴業績

3.【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營

4.【阿里巴巴】阿里周四公布9月止季績　料持續投資新業務或影響利潤率

5.【北京交易所】北交所周一開市 81家公司成首批上市

6.【新股IPO】網信辦：赴港上市數據處理者　涉國家安全應申報網絡安全審查

7.【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口

8.【譚仔業績】譚仔國際中期收入大漲43%　港人均消費升至59.5元

9.【電動車】小鵬汽車廣州車展發布第4款車型　「小鵬P9」料19日亮相

上周五港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 股票 增持 配股 米線 板塊 阿里巴巴 譚仔國際（02217） 阿里巴巴－SW（09988）

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【ET財經早點1分鐘】港股本周聚焦阿里等科技股業績 北交所開市81隻股份啟航

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