【名家看法】信安陳曉蓉：通脹超預期不會加快收水　股票仍將跑出

▲ 信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，不認為通脹會令儲局加快收水

美國10月CPI按年升6.2%，升幅是31年來最高。信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，通脹數據後，市場進一步推前加息預期至6月，「相當於完了買債計劃，會即刻加息」，但該行看法相對保守，料明年底前只加一次息，於三季末發生。

除了價格穩定目標外，還有最大就業目標要實現，而美國10月失業率雖降至4.6%，與疫情前水平（約3.5%）仍有距離。

她不認為通脹會令儲局加快收水，因一旦有動作，有機會引發市場動盪，觸發如2013年的「收水恐慌」。

雖通脹超預期會引發短暫調整，預計股票仍會跑出，當中價值股如能源、金融、工業等傳統板塊將更受惠盈利改善、通脹上升的大環境，而亞洲股市相對環球及美股，過往與通脹相關度更高，或跟隨通脹上揚。

另外，她亦看好高收益債及低存續期債券，商品、房地產信託基金亦有機會追貼通脹率。

但是，陳曉蓉指，對中港股票的看法未變，「因整體未見行業整改的轉捩點何時發生，對投資港股及中國股市保持審慎，部署長遠受惠政策的板塊如新能源、高端製造業」。

相關文章：【名家看法】信安陳曉蓉：對港股看法審慎 儲局收水料對市場影響有限

記者：區嘉俊