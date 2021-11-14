【2022展望】高盛：4大基礎料估值回升　重新看好離岸中資股

▲ 高盛調升中國離岸股票評級至「增持」

高盛發表2022年中國市場展望，指中國相對環球股票有大幅折讓，基於4大基礎，認為中資股估值將會回升，並將離岸中國股票重新上調至「增持」。該行形容「別人恐懼我貪婪」，相信重新看好中國股票，是未來一年經過計算和值得承擔的風險，建議增持汽車、互聯網、電商、耐用品及半導體等板塊。

高盛指共同富裕重塑中國增長，薦10隻港股，詳見【下一頁】

高盛中國策略分析師劉勁津及Timothy Moe等人發表的報告指出，中國股票周期可能從今年的重大調整，過渡到「希望」階段（股票經歷絕望、希望、成長、樂觀周期），由估值擴張主導疲弱的基本面增長，並推動強勁的股票收益。

4大基礎料估值回升

高盛認為估值會回升的基礎是：1）政策放鬆以控制系統性風險，令中國異於大多數退出寬鬆的國家；2）明年二十大前優先考慮穩定；3）監管清晰度的潛在提升；4）現行估值（約12.7倍）處於5年區間下限，而中國相對環球股票折讓3至4成，接近紀錄最高。

報告指，全球互惠基金對中國股票配置接近歷史最低水平，加上持續的市場開放，及中國房地產資產配置轉向股票等，都可能放大重估的上行空間，將離岸中國股票上調至「增持」，並維持中國A股「增持」評級，料2022年可各帶來16%及13%回報。

明年偏向增長

高盛指出，投資者對重估的上漲可能會感到「不安」，但當經濟放緩和政策放鬆，股票增長溢價應該上升，這支撑該行明年偏向增長的看法，尤其是高盛「共同富裕」組合中的結構性政策受惠者，及該行對失寵的互聯網股的重新樂觀。

明年部署上，高盛建議增持汽車、互聯網、電商、耐用品及半導體等板塊；減持防守性及房地產相關板塊，包括內銀。

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編輯：區嘉俊