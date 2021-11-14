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【一周前贍】美10月零售銷售料按月升勢加快　本周迎Nvidia、阿里巴巴業績

股市 21:40 2021/11/14

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美國本周二（16日）將公布10月零售銷售數據，隨著美國疫情感染人數在10月進一步下降，和通脹進一步上漲，分析師預計10月零售銷售按月升幅加快至1.3%。同一時間，供應限制可能對假日購物季構成干擾，令零售銷售存有不確定性。

上周公布的美國新申領失業救濟金人數，跌至26.7萬的疫情以來最低，但遜市場預期。市場預料本周公布的人數再跌至26萬人，意味就業持續改善。

多位聯儲局官員於本周四（18日）密集發表講話，宜關注他們對高通脹率的看法，包括兩名於FOMC有投票權的票委，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克（Raphael Bostic）和芝加哥聯儲主席埃文斯（Charles Evans）。埃文斯上周指，通脹上行風險增加，但仍相信升勢短暫。

另外，國家主席習近平與美國總統拜登將於本周二上午舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

港美股市本周均有焦點業績，中概股有阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） ；美股有Nvidia（美：NVDA）、Lucid（美：LCI）、沃爾瑪（美：WMT）、思科（美：CSCO）等。

相關文章：【芯片大戰】據報白宮因安全擔憂　否決英特爾在華增產芯片計畫

【美股焦點】標普全球與IHS的440億美元合併獲美國監管部門有條件批准

編輯：區嘉俊

美股 拜登 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 零售 阿里巴巴 習近平 京東（美：JD） 中美關係 NVIDIA

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