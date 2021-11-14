美日將展開會談 有望放寬日進口鋼鋁關稅

美國貿易代表署和美國商務部在周五（12日）表示，將與日本展開談判，會談旨在解決「全球鋼鐵和鋁產能過剩」，有望放寬對日本鋼鐵和鋁的進口關稅，這是兩國貿易關係中長期存在的爭拗。

美國與歐盟已達成協議，結束鋼鋁關稅問題，並敲定一項全球性協議，以打擊鋼鋁行業的「骯髒」生產方式和產能過剩問題。

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未來的協議亦會對其他國家開放，此舉將對中國構成挑戰，中國生產全球一半以上的鋼鐵，歐盟和美國指責中國製造產能過剩，損害其鋼鐵產業。

去年，全球鋼鐵產能過剩論壇（Global Forum on Steel Excess Capacity）估計，全球鋼鐵產能與全球需求之間的差距逾6億噸，鑑於有新產能已在計劃當中或正在進行，這差距將繼續擴大。

日本上周要求美國廢除前任總統特朗普（Donald Trump）在2018年開始徵收的「232 條款」關稅。該條款對鋼、鋁徵分別徵收25%和10%的關稅。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將在下周分別飛抵日本訪問。

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責任編輯：黃苑筠