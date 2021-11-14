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【滙豐HSBC】滙豐慈善基金年捐1.4億元助72萬人　廖宜建：只是開始

Hot Talk 21:06 2021/11/14

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財政司司長陳茂波（前排左五）、香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建（前排左六）及滙豐香港區署理行政總裁林慧虹（前排左四），今早出席滙豐銀行慈善基金40週年的閉幕儀式。

適逢滙豐銀行慈善基金40周年，今年2月宣布捐出1.4億元支持10個社區項目，受惠人數估計超過72萬人。原來，滙豐銀行慈善基金成立以來，累計捐出逾22億元、資助過萬個項目，幫助本地弱勢社群及應對環境問題等。

財政司司長陳茂波、香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建（David）及滙豐香港區署理行政總裁林慧虹，周日（14日）出席滙豐銀行慈善基金40周年閉幕儀式。

David在會上表示，未來會繼續與慈善機構及員工合作，為社區注入更多正能量。他出席活動後在社交網站分享，能夠在活動上與受惠團體及人士交流，令他感到十分鼓舞，而今年的特別捐款更估計平均每10個港人就有1人可以受惠，他形容只是一個開始。看來在David領導下，明年基金資助的項目會更多、內容更多元化！

David又到遮打道的「滙豐社區節」，參與多個攤位的活動，與參加「社區創科編程馬拉松」的學生交流。

其實，基金今年特別挑選三大範疇：「未來技能發展」、「社區紓困及提升生活質素」、「提倡可持續發展及應對氣候變化方案」的項目支持，目前10個項目都已經順利展開，更預期來年將有更多人受惠。

值得一提的是，滙豐義工隊1993年成立至今，累計服務時數超過100萬小時，員工在工餘時間幫助社區有需要人士、參與保育活動等。即使今年疫情持續，但滙豐義工年初以來的服務時數仍達到4,000小時。

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慈善基金 疫情 可持續發展 氣候暖化 弱勢社群 陳茂波 香港 義工 滙豐控股（00005） 正能量

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