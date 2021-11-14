【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營

▲ 【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元 孫宏斌再出資35億無息借款支持經營

內房流動性危機蔓延，融創中國 （01918） 公布，擬以每股折讓10.9%配股集資，同時減持融創服務 （01516） 1.58億股，套現合共約74億元。另外，集團控股股東、董事會主席孫宏斌將出資4.5億美元（折合約35億港元）自有資金，支持集團經營發展。

上周（12日）有銷售文件顯示，融資中國及融創服務擬配股集資近65億元。根據融資中國及融創服務今日（14日）公布的配售協議，配售的股數較日前傳出更多。

融創中國、融創服務折讓8%至12%配股 共集資近65億元｜可見【下一頁】

由孫宏斌家族信託持有的融創國際投資控股，擬以每股15.18元配售3.35億配售股份，佔已發行股本約7.19%，認購事項所得款項總額約50.85億元。配售價較上周（12日）收市價折讓10.9%。

另外，融創服務擬以每股14.75元配售1.58億股，佔已發行股本約5.1%，配售事項所得款項總額約23.31億元，配售價較上日收市價同樣折讓約10.9%。

融創中國表示，配售及認購事項旨在擴大本公司股東基礎， 優化資本結構。集團預期，預期上述交易所得款項總額約74.16億元，所得淨額約73.43億元，當中約50%擬用於一般運營資金，另約50%用於償還貸款。

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