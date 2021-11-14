下班後要檢查員工手袋被告 蘋果支付約3千萬美元和解

據彭博社報道，蘋果公司（Apple, AAPL）同意向門店員工支付2990萬美元作為和解，這些員工早前因在工作時間或下班後要被迫檢查手袋而將蘋果告上法庭。

該批員工於2013年提起集體訴訟，稱該公司違反加州法律，沒有就檢查手袋而浪費的時間而向他們支付補償。蘋果稱，為了確保員人不會將盜取的電子設備藏在他們的手袋𥚃，有必要進行檢查，並指不喜歡的員工都可以選擇不帶手袋上班。

該訴訟僅涉及加州52家蘋果門店的員工，包括14,683名工人。；律師稱，每人可從和解金額中獲取1,286 美元。

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2015年，法官批准了蘋果公司撤銷訴訟的請求。但在去年，第九巡迴上訴法院裁定蘋果必須就檢查員工手袋所花費的的時間支付賠償金。經過長達八年的訴訟，代表員工的律師在周五（12日）要求聯邦法官批准和解。

蘋果拒絕對此事發表評論。在和解協議中，該公司已在2015年12月終止這項安檢政策。

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責任編輯：黃苑筠







