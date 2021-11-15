貝索斯預言：人類在太空落地生根 地球淪度假勝地

太空探索公司Blue Origin及亞馬遜創辦人、貝索斯上周三（10日）出席論壇時公開表示，預料終有一日人們會至移居太空殖民地並落地生根，只會偶爾在度假時才會返回地球。貝索斯強調，相比起在另一個星球由零開始建立，太空殖民地是更好的選擇。

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貝索斯（Jef Bezos）上周在美國華盛頓出席論壇時，對人類未來的太空願景發表大膽猜想。貝索斯提出有關太空殖民地的想法，在太空建立多個模擬地球天氣及引力的漂浮棲息地，旋轉的圓柱體能容納多達100萬人，擁有河流、森林及野生動物等大自然環境。

貝索斯續預計，未來數個世紀，人們將移居至太空殖民地並落地生根，後代會視殖民地為家，然後定居於此，而地球只會是人們偶爾度假的目的地，有如美國人會去黃石國家公園（Yellowstone National Park）。

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事實上，貝索斯早於高中畢業演說，就提出了建立太空殖民地的想法。貝索斯上周三亦指，相比起在另一個星球由零開始發展，太空殖民地是更好的選擇。

同時，貝索斯亦解釋Blue Origin的由來，是打算讓未來民眾知道人類是來自地球。

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責任編輯：郭麗明