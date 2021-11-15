紐時爆美軍恐犯戰爭罪 空襲敘利亞殺64婦孺

現代武器隨科技進步準確度提高，但美國不時傳出錯炸平民事件。美國《紐約時報》爆炓，指美軍隱瞞2019年一次對極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIS）的空襲中，造成敘利亞64名婦女及兒童死亡，可能干犯戰爭罪。

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紐時上周六（13日）發表的調查指出，美軍於2019年3月18日在敘利亞代爾祖爾省（Deir al-Zor）小鎮Baghuz發動空襲，打擊當地ISIS勢力。然而，美軍無人機尋找ISIS武裝分子時，卻鎖定一群婦女及小朋友。

報道指美軍先向婦孺投放首枚炸彈，在眾人逃亡之際再向人群投擲第二枚炸彈。當時，一名軍事分析人員在安全通訊頻道問道「誰放炸彈？」，另一人其後稱，「我們剛向50名婦女及兒童投放炸彈」。紐時稱美軍中央司令部事後一周已知悉事件，並認為行動合理。

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中央司令部上周六發表聲明，重申紐時報道中的空襲80名死亡中，包括16名ISIS武裝分子及4名平民，不能肯定其他遇難者是否平民，指女性及兒童有時亦可能是戰鬥人員。中央司令部強調，空襲發生前當日敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）被強大火力壓制隨時失守，空襲是出於合理自衛且合乎比例，而且有採取程序排除平民在場。

中央司令部發言人厄本（Bill Urban）表示，痛恨有平民損失性命，美軍會採取所有可行手段避免。厄本指出，今次事件中美軍只由軍方收集的情報決定空襲，願意為所有非必要死亡負責。

紐時報道面世前，美軍未曾公開承認有關空襲曾發生。消息人士認為，美軍蓄意隱瞞當日空襲，而紐時認為空襲死亡人數可能被降低，美國為首聯合部隊處理好空襲現場，並向美軍最上級領袖隱瞞。

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責任編輯：吳漢培