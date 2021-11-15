  • 22°C
香港時間 : 20211115日 (一) 09:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】梅根短訊內容公開 爆哈里被王室不斷訓斥

環球經濟金融 09:05 2021/11/15

分享：

有英國媒體就法庭裁定、英國哈里王子及妻子梅根指控其公開親密家書的控罪成立決定上訴。上周五（12日）的上訴法院聽證會中，法庭公開梅根與前發言人克瑙夫的短訊內容，當中梅根透露丈夫哈里因自己與父親關係緊張，導致持續面對王室成員訓斥。

梅根認與非官方傳記作者通訊 否認誤導並道歉 【下一頁】

英國哈里王子（Prince Harry） 的妻子梅根（Meghan Markle）年初成功起訴《星期日郵報》母公司出版商聯合報業有限公司（Associated Newspapers Ltd，ANL）侵權，未得她授權下，公開她寫給生父馬克爾（Thomas Markle）長達5頁的部分信件內容。

高等法院其後裁定信件內容是非法取得，ANL不服裁決結果決定上訴。上周五的上訴聽證會中，法院公開梅根與她的前發言人克瑙夫（Jason Knauf）短訊內容。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

哈里護愛妻梅根 批「Megxit」屬厭女字眼 【下一頁】

梅根向克瑙夫發信息，指外界包括王室從來不理解自己與父親分道揚鑣的原因，並稱向父親寫信是為了「保護哈里免受不斷指摘」。梅根亦指，願意寫信的原因是看到哈里所承受的痛苦，即使哈里不斷與父親查理斯（Prince Charles）解釋情況，但王室成員僅向哈里稱，希望他勸梅根回去關心父親。

哈里與梅根早前接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時亦透露，在辭去王室職務之前，哈里對父親查理斯感到失望，查理斯甚至不接聽其電話。哈里強調自己永遠愛著父親，但二人的關係已產生不少裂縫。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查
2021/11/14
法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
2021/11/14
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
2021/11/14
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
【阿斯利康疫苗】藥廠計劃加價謀利 樂施會狠批：違背承諾
2021/11/14
【阿斯利康疫苗】藥廠計劃加價謀利 樂施會狠批：違背承諾
厄瓜多爾再爆監獄大型騷亂 最少68死逾20傷
2021/11/14
厄瓜多爾再爆監獄大型騷亂 最少68死逾20傷

你可能感興趣

法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查
19:05 2021/11/14
法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
18:00 2021/11/14
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
17:31 2021/11/14
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
皇室 網絡熱話 哈里王子 梅根王妃 查理斯 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查
法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間09:00）
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
【COP26】最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿
【COP26】最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款