【英國王室】梅根短訊內容公開 爆哈里被王室不斷訓斥

有英國媒體就法庭裁定、英國哈里王子及妻子梅根指控其公開親密家書的控罪成立決定上訴。上周五（12日）的上訴法院聽證會中，法庭公開梅根與前發言人克瑙夫的短訊內容，當中梅根透露丈夫哈里因自己與父親關係緊張，導致持續面對王室成員訓斥。

梅根認與非官方傳記作者通訊 否認誤導並道歉 【下一頁】

英國哈里王子（Prince Harry） 的妻子梅根（Meghan Markle）年初成功起訴《星期日郵報》母公司出版商聯合報業有限公司（Associated Newspapers Ltd，ANL）侵權，未得她授權下，公開她寫給生父馬克爾（Thomas Markle）長達5頁的部分信件內容。

高等法院其後裁定信件內容是非法取得，ANL不服裁決結果決定上訴。上周五的上訴聽證會中，法院公開梅根與她的前發言人克瑙夫（Jason Knauf）短訊內容。

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哈里護愛妻梅根 批「Megxit」屬厭女字眼 【下一頁】

梅根向克瑙夫發信息，指外界包括王室從來不理解自己與父親分道揚鑣的原因，並稱向父親寫信是為了「保護哈里免受不斷指摘」。梅根亦指，願意寫信的原因是看到哈里所承受的痛苦，即使哈里不斷與父親查理斯（Prince Charles）解釋情況，但王室成員僅向哈里稱，希望他勸梅根回去關心父親。

哈里與梅根早前接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時亦透露，在辭去王室職務之前，哈里對父親查理斯感到失望，查理斯甚至不接聽其電話。哈里強調自己永遠愛著父親，但二人的關係已產生不少裂縫。

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責任編輯：郭麗明