【配股潮】中核科技折讓6%配股籌4.75億元　引南山控股成為大股東

南山控股（深：002314）斥資約4.75億元入股中國核能科技集團 （00611） 。中核科技公布，以每股0.882元向南山控股配售近5.39億新股，集資淨額約4.7億元，配發價較上個交易日（12日）股價折讓約6.17%。完成交易後，南山控股將成為中核科技的單一最大股東。

主要從事現代倉儲物流服務、房地產開發、產城綜合開發等業務的南山控股，經全資子公司雅致國際（香港）入股中核科技。交易完成後，雅致國際（香港）將持有中核科技29.1%股權。

中核科技估計，今次認購所得款項淨額約4.7億元，當中約3.5億元擬用於新能源發電站的開發及營運，約1.2億元用作集團一般營運資金。

中核科技表示，認購事項為公司提供籌集額外資金的良機，資金將用於業務發展用途，並降低資產負債比率及相應的財務開支，而所涉的成本及時間較其他股本集資活動低及短。此外，認購將拓闊股東基礎，從而增強資本基礎，以促進未來發展及提升股份流動性。

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