【聖誕節】美國、加拿大聖誕樹協會警告　今年聖誕樹價格或會上脹

▲ 由於供應鏈問題、疫情阻礙外遊和極端天氣，美國、加拿大聖誕樹協會紛紛警告，今年聖誕樹的價格或會上脹。（法新社圖片）

由於供應鏈問題、疫情阻礙外遊和極端天氣，美國、加拿大聖誕樹協會紛紛警告，今年聖誕樹的價格或會上脹。

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美國聖誕樹協會執行主任Jami Warner鼓勵消費者儘早購買聖誕樹，避免因供應短缺而搶購不到產品。該協會的報告顯示，美國去年就有9400萬個家庭購買了聖誕樹來慶祝節日，當中有85%是人造樹，15%是真的樹木。

人造聖誕樹亦面對短缺

人造聖誕樹供應商Balsam Hill負責人表示，由於供應鏈問題，該企今年只能供應約43%的聖誕樹。該公司的創始人Mac Harman反映，該企的入境運輸成本比去年增加了300%，價格將轉嫁到消費者身上，今年聖誕樹的價格應有22%左右的上漲。

加拿大同樣受影響

加拿大作為美國聖誕樹的重要來源地，亦面對同樣的問題。加拿大聖誕樹協會表示，受英屬哥倫比亞省的酷熱天氣，以及東海岸的霜凍等天氣事件，聖誕樹短缺將影響整個北美地區。在過去5年裡，聖誕樹的需求一直在上升。加拿大聖誕樹協會執行主任Shirley Brennan表示，聖誕樹的需求比往日上升多了10%至15%，比起去年更上升了25%至30%之多。

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責任編輯：李智美