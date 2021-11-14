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法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查

環球社會熱點 19:05 2021/11/14

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法國媒體報道，一名女兵聲稱在去年於總統府愛麗舍宮內，被一名軍中同袍強暴。法國司法部門接獲事件後，已安排檢察官展開調查。據悉，事件發生時總統府內正舉行送別儀式，總統馬克龍亦身處總統府內。

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法新社報稱，司法部門消息人士透露，一名女兵聲稱於去年7月，在愛麗舍宮（Elysee Palace）被一名士兵強暴。法新社引述首先披露事件的解放報（Libération），指事發時愛麗舍宮內為一名將軍及其他兩名人士舉行送別儀式，總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦有出席。

解放報報道指，事件中兩名士兵為愛麗舍宮同事，獲分派至高安保級別辦公室工作，負責處理政府敏感資料。據悉，女兵事後向愛麗舍宮附近的警局報案，現時已被調離愛麗舍宮。愛麗舍宮發言人表示，知悉事件後已向受害女兵提供援助，並把涉事士兵調離愛麗舍宮。

消息人士指出，檢察官在7月12日展開調查後，嫌疑士兵曾被列作助理證人接受調整，暫時仍會圍繞有關士兵調查，但司法部暫時未提出任何正式起訴。

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責任編輯：吳漢培

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