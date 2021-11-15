【疫市營商】衞浴設備疫下受捧　智能、免觸式產品銷量大增（多圖）

▲ 疫情讓市民對個人及公共衞生的意識大大提高，連帶家居衞浴設備的商機亦大增，免觸控式的設備尤其受歡迎。（陳靜儀攝）

疫情讓市民對個人及公共衞生的意識大大提高，連帶家居衞浴設備的商機亦大增，免觸控式的設備尤其受歡迎。衞浴品牌Kohler東南亞及東北亞總經理梁哲斌表示，今年的銷售表現十分理想，生意額有雙位數字升幅，當中的B2C（企業對消費者）業務更有2至3成升幅。

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梁哲斌稱，疫情期間，市民留在家中的時間增加，更捨得花費更換衞浴設備，該企未來亦會順勢推出更多相關產品。

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新產品主打智能免觸式

Kohler於疫情期間推出的新產品，大多為免接觸式、智能感應類的產品，正好符合市民對家居衞生日益增加的要求。當中，免接觸式水龍頭有超過雙倍增幅；智能馬桶更有30%至40%升幅。他又指，除了對硬件上的要求，市民亦愈來愈注重產品設計。以豐富的顏色設計產品，將成為業界新的發展方向。

此外，市民對於簡易安裝的產品亦有需求。該企今年推出新的廚房水龍頭，只需安裝電芯，毋須駁電。相比以往需要師傅上門安裝，加上駁水電一系列工序，會令很多人卻步，並留待全屋裝修才更換設備。現時減少繁複的工序，增加市民換新設備的意慾。針對居屋住戶，該企推出了不同的產品綫，來迎合樓宇的設計與大小。

年輕夫婦喜大膽設計

他反映，年輕的新婚夫婦願意花費更多在高品質的產品上，亦更願嘗試大膽的設計如啞黑色，該企的曼聯主題設計亦相當受歡迎。梁續指本港住屋空間較小，除了考慮產品外觀與舒適度，佔用的空間就成為十分重要考量。有不少客戶反映，不同產品可否互相搭配以節省空間，該企因此推出Designed to be designed 系列，讓顧客自己搭配喜愛的水龍頭和把手，而網上商店更方便市民一次過比較所有產品。

成行業首設電商平台品牌

他又表示，該企眼見市民對各行各業的電子商貿需求大增，卻未有同行建立專屬的網上商店，Kohler因此成為香港第一個設立專屬電商平台的衞浴品牌。他形容這個做法「反傳統」，因為行業一向較保守，但其實電商與門市業務能互相帶動；該企希望網上商店能吸引更多的年輕顧客。

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記者：李智美