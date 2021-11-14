  • 21°C
香港時間 : 20211114日 (日) 23:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2021稅貸戰】大行次輪稅貸息1.25厘 較首輪1.6厘劈價逾兩成

18:24 2021/11/14

分享：

中銀香港突推次輪稅貸，息率僅1.25厘，但借貸額也調高至300萬元。

    點擊圖片放大
    +16
    +15

稅務貸款大戰開打只過了大約個半月，已有大行推次輪稅貸，變相減價，也是第2間大小行變招冀突圍。中銀香港 （02388） 於昨天（11月13日）推最低稅貸息1.25厘，較10月時所推的1.6厘，下調0.35厘，如以幅度計，劈幅高達21.87%。不過，貸款額也調高至300萬元，還款期為12個月；而上月首推的1.6厘僅須100萬元，還款期卻是36個月。而兩輪稅貸的合資格客戶同樣最多可享700元現金回贈。

要是以息率1.25厘來衡量，中銀香港即時大躍進，晉級平霸榜第4位，僅次於眾安（ZA Bank）的1厘、大新 （02356） 的1.08厘、渣打香港 （02888） 的1.18厘，且較過往殺價王、華僑永亨信用財務的1.28厘低。業界關注大行曲線打價格戰，會否掀起其他中小行跟減。

原本中銀香港的首輪稅貸息為1.6厘，在17間金融機構中險守第10位。

17間銀行稅貸大戰 哪間減價最多逾4成？【下一頁

至於率先推稅貸的眾安，首輪標榜稅貸一口價1.75厘，較上年第一次推的最低息1.45厘，是鮮有的業界加價，加幅更超逾兩成。可是，未幾這虛擬銀行即打折，以優惠券1.58厘作招徠，上周四（11日）再把着數加碼，以雙十一為名，突推1厘超低息，但名額僅1111個，且屬快閃性質，本月底截止。

此外，中銀香港早於10月10日搶攻綠色炸彈商機，及至11月1日正式向外公布推出分期「易達錢」稅季貸款，實際年利率低至1.6厘，並豁免全期手續費，讓客戶靈活調配資金。由即日起至12月31日，客戶經電子渠道申請稅貸，可享500元現金回贈；同時，全新選用中銀香港發薪服務，更可額外獲200元現金回贈。

中銀香港又說，若以客戶成功提取貸款金額100萬元，還款期36個月，並同時全新選用旗下發薪服務，最高可享700元現金回贈優惠計算，計及現金回贈後的實際年利率低至1.6厘。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，根據該行資料顯示，截至今年9月底，客戶選擇12個月還款期的分期貸款，佔該行私貸總筆數少於10%，大部分客戶選擇較長還款期清還貸款，以減少每月的還款壓力。為滿足客戶需要，該行今年特別為選擇12至36個月還款期，為稅貸客戶提供最優惠的息率低至1.6厘，方便他們靈活調配資金。

此外，中銀分期「易達錢」稅季貸款金額最高達400萬元、或月薪12倍（以較低者為準）。客戶只需提交入息證明，毋須提供稅單，透過中銀香港網上、手機銀行、中銀香港網頁、中銀香港微信官號等電子渠道即可申請。如欲查詢有關詳情，可致電分期「易達錢」熱線或瀏覽中銀香港網頁。

相關文章：【2021稅貸戰】大眾財務稅貸息3.57厘 最高賞1萬元超市禮券

【2021稅貸戰】上商稅貸息1.38厘 大抽獎頭獎獲8888元簽帳額

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

華僑永亨銀行 渣打集團（02888） 大新銀行（02356） 虛擬銀行 眾安銀行 中銀香港（02388） 稅務貸款

上一篇文章

【2022展望】高盛：4大基礎料估值回升　重新看好離岸中資股

下一篇文章

【撼贏PS5】任天堂Switch吸金力持續　美國市場重登銷量榜首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】7天5.8厘優惠延至周三　速賺息5561元
【港元定存】7天5.8厘優惠延至周三　速賺息5561元
【Disney+懶人包】Disney+香港訂閱優惠、煲劇重點功能　額外收錄區尋「彩蛋」
【Disney+懶人包】Disney+香港訂閱優惠、煲劇重點功能　額外收錄區尋「彩蛋」
【高息股攻略】佳兆業取消已宣派的中期息　股息率由15.8厘跌到幾多？
【高息股攻略】佳兆業取消已宣派的中期息　股息率由15.8厘跌到幾多？
【恒大3333】恒大午後曾升逾15%　傳中銀保監調查恒大、盛京銀行關係近尾聲
【恒大3333】恒大午後曾升逾15%　傳中銀保監調查恒大、盛京銀行關係近尾聲
【比亞迪1211】巴菲特比亞迪持股由21.47%攤薄至20.49%　持股13年一股未減賺多少？
【比亞迪1211】巴菲特比亞迪持股由21.47%攤薄至20.49%　持股13年一股未減賺多少？
【人幣定存】富邦1個月人民幣定存息4.88厘 期內最多賺息逾12萬元
【人幣定存】富邦1個月人民幣定存息4.88厘 期內最多賺息逾12萬元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款