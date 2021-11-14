 【2021稅貸戰】大行次輪稅貸息1.25厘 較首輪1.6厘劈價逾兩成

▲ 中銀香港突推次輪稅貸，息率僅1.25厘，但借貸額也調高至300萬元。

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稅務貸款大戰開打只過了大約個半月，已有大行推次輪稅貸，變相減價，也是第2間大小行變招冀突圍。中銀香港 （02388） 於昨天（11月13日）推最低稅貸息1.25厘，較10月時所推的1.6厘，下調0.35厘，如以幅度計，劈幅高達21.87%。不過，貸款額也調高至300萬元，還款期為12個月；而上月首推的1.6厘僅須100萬元，還款期卻是36個月。而兩輪稅貸的合資格客戶同樣最多可享700元現金回贈。

要是以息率1.25厘來衡量，中銀香港即時大躍進，晉級平霸榜第4位，僅次於眾安（ZA Bank）的1厘、大新 （02356） 的1.08厘、渣打香港 （02888） 的1.18厘，且較過往殺價王、華僑永亨信用財務的1.28厘低。業界關注大行曲線打價格戰，會否掀起其他中小行跟減。

原本中銀香港的首輪稅貸息為1.6厘，在17間金融機構中險守第10位。

17間銀行稅貸大戰 哪間減價最多逾4成？【下一頁】

至於率先推稅貸的眾安，首輪標榜稅貸一口價1.75厘，較上年第一次推的最低息1.45厘，是鮮有的業界加價，加幅更超逾兩成。可是，未幾這虛擬銀行即打折，以優惠券1.58厘作招徠，上周四（11日）再把着數加碼，以雙十一為名，突推1厘超低息，但名額僅1111個，且屬快閃性質，本月底截止。

此外，中銀香港早於10月10日搶攻綠色炸彈商機，及至11月1日正式向外公布推出分期「易達錢」稅季貸款，實際年利率低至1.6厘，並豁免全期手續費，讓客戶靈活調配資金。由即日起至12月31日，客戶經電子渠道申請稅貸，可享500元現金回贈；同時，全新選用中銀香港發薪服務，更可額外獲200元現金回贈。

中銀香港又說，若以客戶成功提取貸款金額100萬元，還款期36個月，並同時全新選用旗下發薪服務，最高可享700元現金回贈優惠計算，計及現金回贈後的實際年利率低至1.6厘。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，根據該行資料顯示，截至今年9月底，客戶選擇12個月還款期的分期貸款，佔該行私貸總筆數少於10%，大部分客戶選擇較長還款期清還貸款，以減少每月的還款壓力。為滿足客戶需要，該行今年特別為選擇12至36個月還款期，為稅貸客戶提供最優惠的息率低至1.6厘，方便他們靈活調配資金。

此外，中銀分期「易達錢」稅季貸款金額最高達400萬元、或月薪12倍（以較低者為準）。客戶只需提交入息證明，毋須提供稅單，透過中銀香港網上、手機銀行、中銀香港網頁、中銀香港微信官號等電子渠道即可申請。如欲查詢有關詳情，可致電分期「易達錢」熱線或瀏覽中銀香港網頁。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪