【航空業復甦】西南航空推出員工獎勵計劃　提供額外工資及飛行里數

▲ 為了避免因缺乏人手而取消航班，西南航空（Southwest Airlines）剛宣布，將向飛機的工作人員提供新獎勵計劃。（法新社圖片）

為了避免因缺乏人手而取消航班，西南航空（Southwest Airlines）剛宣布，將向飛機的工作人員提供新獎勵計劃。措施反映假期高峰期臨近，該企開始擔心航班人員調配的問題。

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新措施列明，西南航空的空服員、機師和其他營運員工可獲得高達12萬個里數積分，積分價值超過1400美元（約1.1萬港元）。西南航空空中營運部副總裁Sonya Lacore表示，最近不接受當值編排的空姐人數增加，請病假的數目也激增。

假日可享3倍工資 吸引員工上班

另外，西南航空還向地勤員工，提供感恩節和聖誕節享3倍工資，以及於近幾個月加班可享雙倍工資的措施，來吸引員工報名更多上班班次。

早在疫情最嚴重的時候，西南航空為削減開支，曾向員工提供提早退休和休假計劃。不過在今年，該企發現人手不足的問題，隨即召回休假員工填補人手，並積極招聘新人。

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責任編輯：李智美