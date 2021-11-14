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【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買

名人薈萃 18:11 2021/11/14

分享：

出席退休人士投資分享講座，大部份都苦口苦面，因為持有的股票及債券，多數輸到「攤攤腰」。一問之下，真是難以補救。為何個個做了幾十年人，仍不知貪心及無知乃兩大投資死穴？

貪心，乃人性，很多人一生也擺脫不了。但是，無知則應該可透過蒐集資料再分析去改善。奈何個個到總喜歡聽「人哋話乜乜物物喎！」而自己不認真做功課。

在座中有個淚流滿面的阿伯問：「碌Sir，我持有成手中國恒大（03333）美元債，怎麼辦？」

「一句到位——『預咗佢違約！』心態上，先視作Total Loss。然後，若他日有丁點『渣拿』，就當執到，為何你會買這隻債券呢？貪高息？」

其他內房企都沒恒大那麼高。加上，多年來，恒大招牌在國內很響。最重要，幾年前經常聽到大劉、甘比同其他富豪持有，賺到很多，就照跟！」

「這位先生，你不是大劉，也不是許家印的「鋤大DEE」老友，只是局外人一個。那知班富豪有何盤算呢？最基本，你有沒有問過——點解會有『咁大隻蛤乸隨街跳』呢？」

幾年前開始，大部份內房企排隊發債，息率高得誘人，同時也不合理。國際評級公司早早知道，故只給BBB一信貸評級。意即違約風險極高。買這類公司債，基本已是賭博！

跟魚蝦蟹一樣

通常這類局，與街邊最低智的魚蝦蟹一樣。開始時，一定俾你贏，鋪鋪賠足。整個過程，就是「催眠」你，讓你慢慢麻木，漸漸以為賺，是理所當然的。於是，全面失去戒備心及警覺性。兼且，喂！錢那麼「容易」賺，不瞓身就笨？一於按樓借盡！

歷史上所有「掠水局」，模式皆如此，一百年不變，而剛剛人類的貪心及懶惰（造成無知）亦一百年不變。故此，任何「局」，必有水魚獻身。

個別局，率先高調買買買者，可能是街市魚蝦蟹旁邊摩拳擦掌的「媒」。

「這位先生，當交次重重學費啦。下次要精靈點喇！」

撰文：

曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

 

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記者：陳詠妍

 

 

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