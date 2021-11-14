【Tesla】Tesla都出手機？　傳搭載4K屏幕、隱型鏡頭設計

▲ Tesla再傳出生產手機

特斯拉（Tesla，美：TSLA）如果生產手機，你會否選擇購買？近日，Tesla首款手機Model Phone的渲染圖在網絡上曝光，渲染圖只顯示了背面，簡約的兩種藍色，置中為一個Tesla標誌。

據流傳規格，Tesla Model Phone會配備4K解像度屏幕、 108MP主攝像頭、驍龍898處理器、2TB存儲等超高等級規格，相信價錢不會友好。機身設計特別之處，是機背主相機加入隱形設計，細看才知手機搭載三鏡頭。

科技公司擴展不同領域實屬常見，例如Google（美：GOOG）是互聯網和軟件巨頭，現在已擁有自己的Pixel手機。即使像三星和蘋果（美：AAPL）也不是由手機起家，前者第一款設備是電視，而蘋果第一款產品是電腦。華為和小米 （01810） 現在也進入了電動車行列，Tesla生產手機也就不足為奇。

不過，手機市場競爭極度激烈，相信Tesla就算生產手機，一旦市場未見成果或一些突破性技術，股價也很難借消息炒作。

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編輯：區嘉俊