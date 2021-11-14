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【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身

環球社會熱點 18:00 2021/11/14

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日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子（前真子公主）成婚後，一直有傳將與丈夫小室圭前往美國紐約展開新生活。小室夫婦周日（14日）現身東京羽田機場，乘坐民航飛機啟程前往美國。真子一改以往形象，罕有地未有紮髮現身。

【日本皇室】紀子妃81歲父病逝 外孫女真子婚前曾探病 【下一頁】

【日本皇室】小室圭美國律師考試落榜 有意明年再戰 【下一頁】

小室真子上月與小室圭結婚後，兩人住在東京都澀谷區的公寓，準備前往美國開始新生活。兩人周日在東京羽田機場現身，真子未有如以往一樣紮起頭髮，以一襲黝黑長直髮露面，在保安陪同下與小室圭登機。

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真子在結婚時舉行的記者會上表示，在海外生活是自己的願望，「想要在可以心情平靜地生活的環境下建立溫暖的家庭。」日媒共同社報稱，消息人士指小室夫婦已在紐約找到新居，小室圭會在曼哈頓的法律事務所工作，明年2月可能再挑戰紐約州律師考試。

日本放送協會（NHK）則報道，小室夫婦離開前，曾與王室家人及支持自己的親友會面及道謝。《日本時報》（Japan Times）則指出，小室圭據報在離開日本前，已解決當初母親的金錢糾紛。

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責任編輯：吳漢培

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