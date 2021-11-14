墮太陽能「龐氏騙局」 「股神」巴菲特被騙26.5億

美國加州一家太陽能公司DC Solar策劃了一場價值10億美元（約77.9億港元）的「龐氏騙局」，老闆Jeff Carpoff被判處30年監禁。案件中有不少著名投資者受騙，其中一名是「股神」巴菲特（Warren Buffet），被騙去3.4億美元（約26.5億港元）。

是次案件堪稱是加州東部地區歷史上最大的刑事欺詐案件，案件於周二（9日）在美國加州法院進行判決。現年50歲的Jeff Carpoff承認串謀進行電匯欺詐和洗錢罪。他的妻子以及與該公司有聯繫的其他五人也已就此案認罪。

DC Solar主要業務是生產行動太陽能發電機組（MSG），其聲稱在2011年至2018年共生產了約1.7萬台。公司宣傳其可為手機訊號塔和體育賽事照明提供應急電力，是可替代能源創新者。藉着新能源概念、以及能獲大筆聯邦稅收減免等噱頭，DC Solar獲得許多投資者青睞。

然而，上述聲稱生產的1.7萬台太陽能發電機組中，至少有半數是虛構的。公司通過大量生產設備上的車輛識別碼（VIN）造假，把一台設備多次出售，籍此避過投資者對的審查。而且他們還會利用虛假財報和租賃合同，向投資者偽造生意大增的假象。

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檢察官稱政府已經追回了大約1.2億美元（約9.3億港元）的詐騙金額，並打算將這些資產返還給投資者。又稱該案是舊金山灣區有史以來最大規模的欺詐案。

巴菲特旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）在此案投資了3.4億美元。其他受騙企業包括美國前進保險（Progressive）、華美銀行（East West Bancorp）、Valley National Bancorp和宣偉（Sherwin-Williams）等。

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責任編輯：黃苑筠