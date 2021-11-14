印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）

印度首都新德里近日受到不同程度污染問題影響，其中以空氣污染最為嚴重。新德里政府上周六（13日）宣布，所有學校將會由周一（15日）起停課一星期，並安排政府員工在家工作，同時呼籲私人企業跟隨。有指，新德里考慮封城兩日保護民眾。

印度亞穆納河現白色毒泡 婦女無視安危照沐浴 （多圖） 【下一頁】

印度新德里由於有大量交通工具排放廢氣、燃燒農作物及使用燃煤發電等，導致當地空氣污染問題惡化。當地首席部長凱杰里瓦爾（Arvind Kejriwal）上周六指，礙於當地空氣污染嚴重，正考慮全面封城的可能性，需與中央政府協商後才作決定。

凱杰里瓦爾同時宣布推出措施保護民眾健康，當地周一起所有學校停課一周、市內建築工程暫停4日，安排政府員工在家工作等，更呼籲私人企業盡量讓員工在家工作，限制道路車輛流量。

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印度民眾無視禁令放煙花 排燈節後新德里變「毒霧迷城」 【下一頁】

事實上，印度首席大法官N. V. Ramana已要求政府制對霧霾的應急計劃，更稱空氣污染嚴重得連在家都要戴口罩。他建議政府可考慮實施兩日封城，以及周一需通知法庭有關應對污染的應急計劃。

印度聯邦污染控制委員會上周六公布新德里空氣質量指數，500分被視為空氣質量最差，其中新德里空氣質量指數已升至477至499分，反映健康民眾會受空氣污染困擾，而患病人士更會受嚴重影響。

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責任編輯：郭麗明