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【美國經濟】美國又爆離職潮　9月份有高達440萬人自願辭職　成歷史新高

商業 17:30 2021/11/14

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美國勞工部上周五（12日）發表了9月份的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）數據，結果顯示，當月破紀錄有高達440萬人自願辭職。（法新社圖片）

美國勞工部上周五（12日）發表了9月份的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）數據，結果顯示，當月破紀錄有高達440萬人自願辭職，主要因為大量的職位空缺給予勞工相當多的選擇。

【Spotify】 Spotify進軍有聲書市場　宣布收購Findaway

勞工部的數據亦顯示，隨著勞工短缺危機持續，美國9月份有1040萬個空缺職位，相比起8月份的1060萬個空缺職位已略有下降。調查反映，勞工辭職主因是尋找更高的工資或更好的工作，代表了美國勞動力市場的根本轉變。

諮詢公司RSM的美國首席經濟學家Joseph Brusuelas表示，「勞工現在有了主動權，美國支付低薪酬的的時代已經結束」。他強烈表明，工資上漲將成為美國未來經濟格局的重要組成部分。

工資相對較低行業　離職率最高

在一眾行業同，休閒和酒店業對勞動力的需求放緩，亦是9月份就業崗位數字略有下降的原因。另外，專門研究勞動市場的Indeed Hiring Lab，其經濟研究總監Nick Bunker指出，「整個勞動力市場的離職速度非常驚人，尤其是那些要直接接觸顧客或工資相對較低的行業」。

婦女難重返就業市場

疫情期間，美國有數以百萬計的工人退出了勞動市場。對部份人來說最主要的原因是，在家照顧小孩使他們無法回去工作，而且感染病毒的風險仍然太高。這些考慮因素對婦女帶來的影響尤其嚴重。截至10月，未回歸就業市場的女性人數比疫情前增加了近300萬人。即使這些女性全部重返職場，美國仍有額外的職位空缺需要填補。截至9月，與2020年2月疫情前相比，美國仍損失了470萬個就業崗位。

不過，這份就業報告亦反映，美國8月和9月的就業增長放緩，主要受到Delta變種病毒的嚴重影響，相信10月份會有所增長。

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責任編輯：李智美

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