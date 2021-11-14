【阿斯利康疫苗】藥廠計劃加價謀利 樂施會狠批：違背承諾

生產其中一款新冠肺炎疫苗的英國與瑞典藥廠阿斯利康早前曾表示，不會從疫苗提取利潤。近日阿斯利康公布財政報告，聲稱藥廠年度盈利受拖累，宣布旗下新冠疫苗即將加價。慈善團體樂施會批評，阿斯利康違背承諾。

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阿斯利康（Astrazeneca）曾表示，在新冠肺炎大流行期間，不會就生產新冠疫苗取得利潤。但藥廠近日公布的財政報告指出，今年投入生產新冠疫苗後，導致盈利被拖累，決定輕微提升疫苗價格，獲取「適量」（modest）利潤。

阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）解釋，新冠病毒已變成風土病（endemic）。索里奧稱開始時生產新冠疫苗是為幫助民眾，當時曾指出未來某階段會將疫苗生產轉為商業行為。索里奧強調，阿斯利康疫苗不會超高價發售，希望能夠維持全球民眾可負擔的水平。索里奧亦指出，

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樂施會健康政策主管馬里奧特（Anna Marriott）批評阿斯利康違背承諾，指摘阿斯利康曾經揚言，不會在新冠疫情流行期間從公共資金撥款的疫苗賺錢，以及從中至低收入國家取得疫苗利潤。

雖然索里奧稱新冠病毒已變成風土病，但馬里奧特指現時全球疫情仍未退卻，而且貧窮國家依然有多違98%民眾未完成疫苗接種。

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責任編輯：吳漢培