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【新冠疫苗】新加坡推新招「谷針」 未打針確診者須自付醫療費

環球政經 17:16 2021/11/14

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為了提高市民新冠肺炎疫苗接種率，新加坡衛生部在周一（8日）宣布，自下月8日起，合資格、但未接種新冠疫苗的人士，一旦感染新冠肺炎，政府不會再為其支付治療費用。

新加坡衛生部長王乙康表示，政府決定在下月8日起，那些合資格、但不願接種疫苗的市民當確診感染新冠病毒時，需要自費接受治療。 另外，由明年1月1日起，已接種首劑疫苗的確診者亦須要自付醫療費。他又指醫院很希望不要讓患者完全承擔這些費用，但政府必須釋出這個重大訊號，以敦促每個符合資格的民眾去接種疫苗。

【疫苗加價】阿斯利康第四季起將調高定價 惟發展中國家仍可享成本價   【下一頁

自去年疫情爆發以來，當地政府就替所有染疫患者支付全額費用。現時新加坡有逾85%人口已經接種新冠疫苗。衛生部表示，由於未接種疫苗的確診患者入住重症監護的比例較高，對醫療系統造成沉重壓力。據彭博報道，若患者未來需入住深切治療部，可能需支付約2.5萬新元（約14萬港元）的醫療費用。

至於未合資格或因身體原因而未接種疫苗的民眾，其醫療費用仍全數由政府承擔。

【延伸閱讀】 騰訊季績出爐 第三季經調整淨利潤按年降1.7% 遜市場預期　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 治療 新加坡

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