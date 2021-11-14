厄瓜多爾再爆監獄大型騷亂 最少68死逾20傷

厄瓜多爾早前曾發生監獄大型騷亂，釀成多人死傷。當地瓜亞基爾市一座監獄上周六（13日）暴力衝突，造成最少68名囚犯死亡、25人受傷，相信是監獄內幫派為爭奪控制權而爆發衝突。警方事後檢獲大量炸藥及槍械。

厄瓜多爾監獄爆發史上最嚴重騷亂 最少116人死 【下一頁】

厄瓜多爾沿海城市瓜亞基爾（Guayaquil）有監獄發生嚴重幫派衝突，據悉有敵對幫派因爭取監獄控制權，於上周五（12日）晚起爆發槍戰，衝突持續接近8小時才平息。當局表示，衝突造成最少68名囚犯死亡，25人受傷。社交網站流傳的影片顯示，受害者在監獄內遭到毆打，有屍體被放在地上燃燒，暴力程度震驚全國。

瓜亞基爾市所在的瓜亞斯省（Guayas），省長阿羅塞梅納 （Pablo Arosemena） 在新聞發布會表示，衝突源於一名幫派領袖出獄後，監獄內所出現權力真空，其他牢房的敵對幫派囚犯為搶奪控制權，並趁機壓制有關幫派勢力，於是試圖炸毀牆壁，進入目標牢房屠殺他人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

警方事後進入囚獄控制場面，並檢獲大量炸藥及槍械。

美籍男記者被緬甸法院判監11年 首位外國記者被軍方定罪 【下一頁】

厄瓜多爾於9月亦發生當地史上最嚴重幫派衝突，造成最少119人死亡，80多名囚犯受傷。總統拉索（Guillermo Lasso）其後簽署一項行政命令，全國監獄進入為期60日緊急狀態，容許軍隊及警察駐守9個省的所有監獄，包括是次發生騷亂的城市，並參與沒收監獄毒品及武器行動，以及進行24小時巡邏。

拉索上周六在Twitter發文指，國家基本職責是保障公民生活及不受歧視，亦是最基本的人權。但拉索抨擊司法裁決限制安全部隊保護民眾生命安全能力，強調憲法需要保護人民、恢復監獄秩序及打擊從中奪利的幫派力量。厄瓜多爾今年以來，全國已有逾280名囚犯在監獄騷亂中喪生。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明