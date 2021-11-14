美國FBI系統疑被入侵 冒名發10萬假網絡威脅郵件

近年黑客入侵電腦系統事件頻生，網絡安全成為熱門話題。美國聯邦調查局（FBI）近日表示，發現有旗上電郵地址被冒名使用，向數千機構發放多達10萬封﹑關於對方面臨網絡威脅的虛假電郵。FBI仍在調查事件。

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FBI上周六（13日）發表聲明，指有虛假電郵經過自家帳戶「@ic.fbi.gov」冒名發出，隨後已把受影響系統下線，目前仍在調查事件。FBI亦拒絕回應，虛假電郵如何在FBI大樓外利用FBI帳戶發出。

美國有線新聞網絡（CNN）報稱，其中一封虛假電郵內聲稱，由美國國土安全部向收件人傳達對方成為網絡攻擊目標的訊息。然而，國土安全部及網絡安全和基礎設施安全局（CISA）根本沒有對相關收件人發出任何網絡安全警告。

負責追蹤電子威脅的歐洲非牟利組織The Spamhaus Project指出，虛假電郵自上周六早上開始發送，最少送往10萬個電郵地址。網絡安全專家憂慮，今次虛假電郵只是虛招，掩飾黑客的真正入侵及威脅。

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責任編輯：吳漢培