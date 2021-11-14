【COP26】最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）經過加時會議後，終在上周六（13日）達成協議。印度在最後階段修改有關煤炭部分字眼惹起其他國家不滿，但多國為達成協議決定妥協，並同意明年再次會晤商討增強減排。

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COP26原定上周五（12日）完結，並宣布最終全體同意的協議。然而，各國就逐步淘汰煤炭﹑減少溫室氣體排放及為貧窮國家提供氣候融資相持不下，導致會議延續至上周六傍晚才達成協議。

加時會議中，印度在最後階段修改煤炭部分的字眼，將原來「逐步淘汰」（phasing out）改為「逐步減少」（phasing down），引來部分國家不滿。不過，今次亦是聯合國氣候會議歷史上，首次有協議明確就減少煤炭使用解決方法，眾國最後仍同意通過最終協議。

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與會國家代表一致同意限制全球氣溫上升攝氏1.5度，但措施不如科學家建議強硬及足夠，不過全體同意明年再啟談判，在埃及舉行的COP27上，重新檢視各國的減排計劃，同時尋求加強減排。

會議主席﹑英國高級氣候官員岑浩文（Alok Sharma）語帶激動宣布，最終協議達成。夏爾馬表示，今次在格拉斯哥創造新歷史，強調除非一眾國家兌現承諾及迅速行動，否則全球限溫1.5度目標將化為泡影。

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責任編輯：吳漢培