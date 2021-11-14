【COP26】聯合國氣候變化大會達成協議 各國需在明年定立加快減排計劃

聯合國氣候變化大會（COP26）在加開一天會譜後，終就應對全球氣候變化達成協議。協議維持爭取全球氣溫升幅不多於實現1.5度的目標，主要要求各國在明年年底前，提交其加快減排計劃。

【COP26】聯合國氣候變化大會延長至本周六結束 冀望能達成協議 【下一頁】

原定於周五（12日）閉幕的聯合國氣候大會，由於各國未能達成共識而延長至周六（13日）。約200國家在最後終於達成協議。這份協議同意維持《巴黎協定》中的限制全球氣溫升幅不多於攝氏1.5度的目標，並要求各國提早在2022年年底在埃及開會時，提交新的加快減排計劃，是首次明確計劃減少煤炭使用的承諾。協議還提到要增加對發展中國家的財政援助

不過，由於印度在最後一刻提出反對，協議中對煤炭的用語由「逐步淘汰」改為「逐步減少」。COP26主席岑浩文（Alok Sharma）形容今次達成協議取得「脆弱的勝利」，對此事「深感抱歉」。他明白外界感到失望的地方，但強調確保能夠達成協議是最重要的。

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責任編輯：黃苑筠