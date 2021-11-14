  • 23°C
香港時間 : 20211114日 (日) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COP26】聯合國氣候變化大會達成協議 各國需在明年定立加快減排計劃

環球政經 16:38 2021/11/14

分享：

聯合國氣候變化大會（COP26）在加開一天會譜後，終就應對全球氣候變化達成協議。協議維持爭取全球氣溫升幅不多於實現1.5度的目標，主要要求各國在明年年底前，提交其加快減排計劃。

【COP26】聯合國氣候變化大會延長至本周六結束 冀望能達成協議   【下一頁

原定於周五（12日）閉幕的聯合國氣候大會，由於各國未能達成共識而延長至周六（13日）。約200國家在最後終於達成協議。這份協議同意維持《巴黎協定》中的限制全球氣溫升幅不多於攝氏1.5度的目標，並要求各國提早在2022年年底在埃及開會時，提交新的加快減排計劃，是首次明確計劃減少煤炭使用的承諾。協議還提到要增加對發展中國家的財政援助

不過，由於印度在最後一刻提出反對，協議中對煤炭的用語由「逐步淘汰」改為「逐步減少」。COP26主席岑浩文（Alok Sharma）形容今次達成協議取得「脆弱的勝利」，對此事「深感抱歉」。他明白外界感到失望的地方，但強調確保能夠達成協議是最重要的。

【延伸閱讀】 騰訊季績出爐 第三季經調整淨利潤按年降1.7% 遜市場預期　【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

 

 


 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

聯合國 氣候暖化

下一篇文章

【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【理財熱話】乘客將10元紙鈔撕一半付費 專線小巴一星期中招3次 斥責行為無聊及過份
【理財熱話】乘客將10元紙鈔撕一半付費 專線小巴一星期中招3次 斥責行為無聊及過份
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【收納達人】女教師塞爆107呎睡房 執屋達人教5步驟 快速整理又實用
【收納達人】女教師塞爆107呎睡房 執屋達人教5步驟 快速整理又實用
【恒大危機】或因持大量中國恒大債　瑞銀亞洲債券基金經理離職
【恒大危機】或因持大量中國恒大債　瑞銀亞洲債券基金經理離職
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款