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【濠賭股】MSCI香港指數半年檢未納入新成份股 剔出澳博及永利澳門

股樓投資 14:47 2021/11/14

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MSCI公布半年度成份股檢討結果，香港指數未有新納入股份，但剔除兩隻成分股，分別是澳博（00880）及永利澳門（01128），變動將於本月30日收市後生效。

MSCI中國全股票指數新納入68隻成份股，並剔除52隻成分股。新納入的市值前三大股份為合盛矽業、中國中車（01766）H股、中煤能源（01898）H股。

MSCI中國A股在岸指數新納入53隻成份股，並剔除30隻成份股。新納入的市值前三大股份分別為合盛矽業、捨得酒業及藏格控股。

至於獲納入MSCI新興市場指數的市值前三大股份，包括合盛矽業、中國中車，以及製作《絕地求生》的遊戲開發，南韓企業商魁匠團。

另外，MSCI將阿根廷由現時的「新興市場」，重新歸類為「獨立市場」。

【延伸閱讀】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升　【下一頁

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同場加映：【iM會客室】港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

 

 

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責任編輯：黃苑筠

中國中車（01766） 股票 永利澳門（01128） MSCI香港指數

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