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【芯片荒】 據報白宮因安全擔憂 Intel原訂成都擴產晶片計劃遭否決

股樓投資 15:32 2021/11/14

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據《彭博》引述知情人士報道，美國因安全擔憂，強烈反對全球最大晶片製造商之一的英特爾（Intel，美﹕ INTC ）向白宮提議在中國增產晶片的計畫。

【藍籌業績】 萬洲國際首9個月賺少12% 績後遭多間大行下調目標價【見下頁

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報道指，Intel日前向白宮提出在內地成都擴增現有的產綫，但遭到拜登政府否決，而Intel將持續找尋其他解決方案。相關生產綫本來或在2022年底前啟動，從而幫助緩解全球供應緊張局面。

與此同時，Intel一直爭取美國政府援助，正急切等待國會通過520億美元補助金，增加在美國的研發和生產，故美國政府正考慮對英特爾的擴廠補助金計劃增加附加條件。

同場加映﹕【iM會客室】港股應跌唔跌是六中護盤還是中美破冰

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記者：郭秀慧

經濟 晶片 Intel 白宮

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